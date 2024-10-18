Литва збільшить інвестиції в українське виробництво далекобійних дронів - Умєров
Київ • УНН
Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив про плани Литви збільшити інвестиції у виробництво дронів для України. Литва також допоможе у підготовці однієї з бригад Сил оборони та виділить 0,25% свого ВВП на оборону України.
Литва збільшить інвестиції в українське виробництво БПЛА та допоможе у підготовці однієї з бригад Сил оборони. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров за підсумками зустріч з литовським колегою Лаурінасом Кащюнасом, передає УНН.
Деталі
Під час зустрічі Умєров представив колезі деталі Плану перемоги Президента Зеленського, де членство в НАТО та сучасне озброєння — це ключі до справедливого миру.
Міністр оборони України відзначив, що Литва планує виділити 0.25% свого ВВП на нашу оборону. Також Кащюнас підтвердив свою підтримку щодо закупівлі дронів для наших захисників.
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Литва також планує збільшити інвестиції у виробництво далекобійних дронів, які допоможуть нам вражати цілі далеко за лінією фронту. Окремо обговорили, як Литва може допомогти у підготовці та забезпеченні нашої бригади
Нагадаємо
Уряд Литви схвалив виділення 13 млн євро на проєкти з відновлення України. Кошти спрямують у Литовський фонд співробітництва для реалізації проєктів в освіті, енергетиці та інших сферах.