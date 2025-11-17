$42.040.02
Эксклюзив
14:33 • 58 просмотра
Вполне вероятно, что не на ближайшем заседании: нардеп о том, когда Рада примет Госбюджет-2026
14:15 • 1462 просмотра
В СНБО опровергли информацию, что Умеров отказывается возвращаться в Украину
12:46 • 7504 просмотра
Украина может получить от Франции 8 систем SAMP/T - Зеленский
Эксклюзив
12:28 • 12168 просмотра
Рада во вторник рассмотрит увольнение министра юстиции Галущенко и министра энергетики Гринчук
09:59 • 14668 просмотра
Зеленский и Макрон подписали соглашение об усилении Украины: речь идет о приобретении оборонного оборудования
Эксклюзив
17 ноября, 07:00 • 35605 просмотра
Врач об аллергии на холод: причиной могут быть даже косметические процедуры
17 ноября, 06:58 • 23851 просмотра
рф атаковала портовую инфраструктуру в Одесской области, энергетику и железную дорогу - вице-премьер
17 ноября, 06:27 • 18947 просмотра
Миссия МВФ начала работу в Киеве: обсуждает с Украиной новую программу
17 ноября, 05:28 • 21217 просмотра
Трамп: республиканцы рассматривают законопроект о санкциях против стран, торгующих с Россией - Bloomberg
17 ноября, 04:30 • 16391 просмотра
Украина сталкивается с беспрецедентным жилищным кризисом из-за войны: в ООН озвучили цифры
Литва передала Украине новое оборудование для восстановления энергетики

Киев • УНН

 • 224 просмотра

Литовский оператор Litgrid передал Украине новое оборудование для восстановления подстанций и линий электропередачи. Это уже шестой пакет помощи от компании, который позволит укрепить энергетическую систему.

Литва передала Украине новое оборудование для восстановления энергетики

Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid передал Украине новую партию помощи для нужд энергетического сектора. Это оборудование было собрано в разных регионах Литвы и успешно доставлено в Украину. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

Подробности

Груз содержит критически важное оборудование для восстановления подстанций и линий электропередачи, что позволяет укрепить и поддержать стабильную работу энергетической системы. Полученная помощь будет использована для оперативных ремонтов поврежденных сетей.

Передача такого оборудования помогает украинским энергетикам быстрее восстанавливать работу сетей и поддерживать стабильное электроснабжение для потребителей

- говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что это уже шестой пакет помощи, который Litgrid передает Украине. Ранее компания предоставляла автотрансформаторы и другие ключевые компоненты системы передачи, такие как выключатели, разъединители, трансформаторы тока и напряжения, ограничители перенапряжений, изоляторы, устройства релейной защиты и автоматики, а также различное другое оборудование и материалы для системы передачи, необходимые для укрепления энергетической инфраструктуры.

Напомним

Великобритания выделит 13 миллионов фунтов стерлингов (более $17 миллионов) на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Также страна запретит обслуживание судов, перевозящих российский сжиженный природный газ.

Ольга Розгон

ЭкономикаНовости Мира
Техника
Энергетика
Электроэнергия
Литва
Украина