Литва передала Украине новое оборудование для восстановления энергетики
Киев • УНН
Литовский оператор Litgrid передал Украине новое оборудование для восстановления подстанций и линий электропередачи. Это уже шестой пакет помощи от компании, который позволит укрепить энергетическую систему.
Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid передал Украине новую партию помощи для нужд энергетического сектора. Это оборудование было собрано в разных регионах Литвы и успешно доставлено в Украину. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.
Подробности
Груз содержит критически важное оборудование для восстановления подстанций и линий электропередачи, что позволяет укрепить и поддержать стабильную работу энергетической системы. Полученная помощь будет использована для оперативных ремонтов поврежденных сетей.
Передача такого оборудования помогает украинским энергетикам быстрее восстанавливать работу сетей и поддерживать стабильное электроснабжение для потребителей
В Минэнерго отметили, что это уже шестой пакет помощи, который Litgrid передает Украине. Ранее компания предоставляла автотрансформаторы и другие ключевые компоненты системы передачи, такие как выключатели, разъединители, трансформаторы тока и напряжения, ограничители перенапряжений, изоляторы, устройства релейной защиты и автоматики, а также различное другое оборудование и материалы для системы передачи, необходимые для укрепления энергетической инфраструктуры.
Напомним
Великобритания выделит 13 миллионов фунтов стерлингов (более $17 миллионов) на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Также страна запретит обслуживание судов, перевозящих российский сжиженный природный газ.