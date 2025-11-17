Литва передала Украине новое оборудование для восстановления энергетики

Литовский оператор системы передачи электроэнергии Litgrid передал Украине новую партию помощи для нужд энергетического сектора. Это оборудование было собрано в разных регионах Литвы и успешно доставлено в Украину. Об этом сообщает Минэнерго, пишет УНН.

Подробности

Груз содержит критически важное оборудование для восстановления подстанций и линий электропередачи, что позволяет укрепить и поддержать стабильную работу энергетической системы. Полученная помощь будет использована для оперативных ремонтов поврежденных сетей.

Передача такого оборудования помогает украинским энергетикам быстрее восстанавливать работу сетей и поддерживать стабильное электроснабжение для потребителей - говорится в сообщении.

В Минэнерго отметили, что это уже шестой пакет помощи, который Litgrid передает Украине. Ранее компания предоставляла автотрансформаторы и другие ключевые компоненты системы передачи, такие как выключатели, разъединители, трансформаторы тока и напряжения, ограничители перенапряжений, изоляторы, устройства релейной защиты и автоматики, а также различное другое оборудование и материалы для системы передачи, необходимые для укрепления энергетической инфраструктуры.

Напомним

Великобритания выделит 13 миллионов фунтов стерлингов (более $17 миллионов) на восстановление энергетической инфраструктуры Украины. Также страна запретит обслуживание судов, перевозящих российский сжиженный природный газ.