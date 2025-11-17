Литва передала Україні нове обладнання для відновлення енергетики

Литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid передав Україні нову партію допомоги для потреб енергетичного сектору. Це обладнання було зібране у різних регіонах Литви та успішно доставлене до України. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.

Деталі

Вантаж містить критично важливе обладнання для відновлення підстанцій та ліній електропередачі, що дозволяє зміцнити та підтримати стабільну роботу енергетичної системи. Отримана допомога буде використана для оперативних ремонтів пошкоджених мереж.

Передача такого обладнання допомагає українським енергетикам швидше відновлювати роботу мереж та підтримувати стабільне електропостачання для споживачів - йдеться у повідомленні.

В Міненерго зазначили, що це вже шостий пакет допомоги, який Litgrid передає Україні. Раніше компанія надавала автотрансформатори та інші ключові компоненти системи передачі, такі як вимикачі, роз'єднувачі, трансформатори струму та напруги, обмежувачі перенапруг, ізолятори, пристрої релейного захисту та автоматики, а також різне інше обладнання і матеріали для системи передачі, необхідні для зміцнення енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо

