Литва передала Україні нове обладнання для відновлення енергетики

$42.040.02
48.980.10
ukenru
Ексклюзив
14:33 • 636 перегляди
Цілком вірогідно, що не на найближчому засіданні: нардеп про те, коли Рада ухвалить Держбюджет-2026
14:15 • 2790 перегляди
У РНБО спростували інформацію, що Умєров відмовляється повертатись в Україну
12:46 • 8554 перегляди
Україна може отримати від Франції 8 систем SAMP/T - Зеленський
Ексклюзив
12:28 • 12662 перегляди
Рада у вівторок розгляне звільнення міністра юстиції Галущенка та міністра енергетики Гринчук
09:59 • 15075 перегляди
Зеленський і Макрон підписали угоду для посилення України: ідеться про придбання оборонного обладнання
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 36184 перегляди
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
17 листопада, 06:58 • 23986 перегляди
рф атакувала портову інфраструктуру на Одещині, енергетику і залізницю - віцепрем'єр
17 листопада, 06:27 • 18979 перегляди
Місія МВФ розпочала роботу у Києві: обговорює з Україною нову програму
17 листопада, 05:28 • 21253 перегляди
Трамп: республіканці розглядають законопроєкт про санкції проти країн, що торгують з росією - Bloomberg
17 листопада, 04:30 • 16405 перегляди
Україна стикається з безпрецедентною житловою кризою через війну: в ООН озвучили цифри
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+11°
3.2м/с
79%
742мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
ISW: США повинні вміти перехопювати ініціативу, якщо хочуть перемагати у можливих майбутніх війнах17 листопада, 05:44 • 9268 перегляди
росія атакувала Україну балістичними "Іскандерами", 91 зі 128 дронів знешкоджено17 листопада, 07:16 • 11287 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 18331 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03 • 16899 перегляди
У рф заявили про повторну атаку на підстанцію "Вешкайма": у ЦПД роз'яснили, у чому її важливість09:49 • 13184 перегляди
Публікації
Лікарка про алергію від холоду: причиною можуть бути навіть процедури краси
Ексклюзив
17 листопада, 07:00 • 36211 перегляди
Тиждень ретроградної мудрості, глибинного оновлення та містичного Новолуння: астропрогноз на 17–23 листопадаPhoto
Ексклюзив
16 листопада, 08:19 • 73965 перегляди
Або пан, або пропав: Україна проведе заключний матч у відборі до ЧС-2026 проти Ісландії 16 листопада, 07:00 • 68463 перегляди
П’ять культових фільмів 2000-х: що подивитись цими вихіднимиVideo14 листопада, 13:27 • 125191 перегляди
Міністр освіти і науки Лісовий звільнив екснардепа-хабарника Одарченка з посади ректора Державного біотехнологічного університету, але є нюансPhoto
Ексклюзив
14 листопада, 13:14 • 103518 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Емманюель Макрон
Герман Галущенко
Дональд Трамп
Андрюс Кубілюс
Актуальні місця
Україна
Франція
Європа
Одеська область
Польща
Реклама
УНН Lite
Браян Мей назвав перенесений інсульт "дзвінком тривоги" та розповів фанатам про одужання13:40 • 2712 перегляди
"Ілюзія обману 3" лідирує у світовому прокаті, тоді як "Людина, що біжить" провалився - Variety09:03 • 16937 перегляди
Том Круз отримав свій перший "Оскар" за багаторічну кар'єру17 листопада, 08:31 • 18363 перегляди
Легендарний кіт-блогер Степан святкує 17-річчяPhoto16 листопада, 21:02 • 18526 перегляди
Зірка "Все скрізь і одразу" Мішель Йео отримає премію Берлінале за внесок у кіномистецтво14 листопада, 16:53 • 37746 перегляди
Актуальне
Техніка
Dassault Rafale
ChatGPT
Іскандер (ОТРК)
Financial Times

Литва передала Україні нове обладнання для відновлення енергетики

Київ • УНН

 • 386 перегляди

Литовський оператор Litgrid передав Україні нове обладнання для відновлення підстанцій та ліній електропередачі. Це вже шостий пакет допомоги від компанії, який дозволить зміцнити енергетичну систему.

Литва передала Україні нове обладнання для відновлення енергетики

Литовський оператор системи передачі електроенергії Litgrid передав Україні нову партію допомоги для потреб енергетичного сектору. Це обладнання було зібране у різних регіонах Литви та успішно доставлене до України. Про це повідомляє Міненерго, пише УНН.

Деталі

Вантаж містить критично важливе обладнання для відновлення підстанцій та ліній електропередачі, що дозволяє зміцнити та підтримати стабільну роботу енергетичної системи. Отримана допомога буде використана для оперативних ремонтів пошкоджених мереж.

Передача такого обладнання допомагає українським енергетикам швидше відновлювати роботу мереж та підтримувати стабільне електропостачання для споживачів

- йдеться у повідомленні.

В Міненерго зазначили, що це вже шостий пакет допомоги, який Litgrid передає Україні. Раніше компанія надавала автотрансформатори та інші ключові компоненти системи передачі, такі як вимикачі, роз'єднувачі, трансформатори струму та напруги, обмежувачі перенапруг, ізолятори, пристрої релейного захисту та автоматики, а також різне інше обладнання і матеріали для системи передачі, необхідні для зміцнення енергетичної інфраструктури.

Нагадаємо

Велика Британія виділить 13 мільйонів фунтів стерлінгів (понад $17 мільйонів) на відновлення енергетичної інфраструктури України. Також країна заборонить обслуговування суден, що перевозять російський скраплений природний газ.

Ольга Розгон

ЕкономікаНовини Світу
Техніка
Енергетика
Електроенергія
Литва
Україна