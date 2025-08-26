$41.430.15
Литва начнет производство украинского оружия на своей территории - Минобороны

Киев • УНН

 • 532 просмотра

Литва и Украина подписали соглашение о совместном производстве украинского оружия на литовской территории. Литва также намерена инвестировать до 30 миллионов евро в инициативу PURL.

Литва начнет производство украинского оружия на своей территории - Минобороны

Среди итогов Международного форума оборонной промышленности в Киеве, обсуждений с участием представителей Украины и Литвы, есть объявление о совместных проектах в оборонной сфере. Передает УНН со ссылкой на LR Krašto apsaugos ministerija.

Детали

Министр национальной обороны Довиле Шакалиене объявила, что Литва намерена внести до 30 миллионов евро в инициативу PURL (Список приоритетных требований Украины).

Обсуждено и согласовано:

  • Производство украинского оружия в Литве. В двустороннем формате, после встречи Шакалиене с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем было подписано Письмо о соответствующих намерениях. Согласованы типы оружия, которые планируется производить, и дальнейшие шаги.
    • Письмо о намерениях предусматривает совместное производство продукции оборонной промышленности, трансфер технологий, разработку проектов и локализацию производства в Литве.

      Указанные документы на основании согласованных решений проложат путь к долгосрочному партнерству, укреплению коллективной европейской безопасности и созданию устойчивых цепей поставок.

      - говорится в отчете Министерства национальной обороны Литвы.

      Напомним

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль и его литовская коллега Довиле Шакалене обсудили совместное производство оборонной продукции.

      Президент Украины Владимир Зеленский и Премьер-министр Канады Марк Карни осмотрели новейшие украинские разработки оружия и техники. Зеленский подчеркнул важность развития собственного производства для защиты государства.

      Игорь Тележников

      Война в Украине
