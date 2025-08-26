Литва начнет производство украинского оружия на своей территории - Минобороны
Киев • УНН
Литва и Украина подписали соглашение о совместном производстве украинского оружия на литовской территории. Литва также намерена инвестировать до 30 миллионов евро в инициативу PURL.
Среди итогов Международного форума оборонной промышленности в Киеве, обсуждений с участием представителей Украины и Литвы, есть объявление о совместных проектах в оборонной сфере. Передает УНН со ссылкой на LR Krašto apsaugos ministerija.
Детали
Министр национальной обороны Довиле Шакалиене объявила, что Литва намерена внести до 30 миллионов евро в инициативу PURL (Список приоритетных требований Украины).
Обсуждено и согласовано:
- Производство украинского оружия в Литве. В двустороннем формате, после встречи Шакалиене с министром обороны Украины Денисом Шмыгалем было подписано Письмо о соответствующих намерениях. Согласованы типы оружия, которые планируется производить, и дальнейшие шаги.
- Письмо о намерениях предусматривает совместное производство продукции оборонной промышленности, трансфер технологий, разработку проектов и локализацию производства в Литве.
Указанные документы на основании согласованных решений проложат путь к долгосрочному партнерству, укреплению коллективной европейской безопасности и созданию устойчивых цепей поставок.
Напомним
