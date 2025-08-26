Литва розпочне виробництво української зброї на своїй території - Міноборони

$41.430.15
48.470.56
ukenru
Ексклюзив
12:42 • 8672 перегляди
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
10:16 • 33464 перегляди
Атакуючі дії ЗСУ вивели з ладу 17% нафтопереробних потужностей росії
11:34 • 19742 перегляди
Уряд сьогодні оновить правила перетину кордону для чоловіків віком від 18 до 22 років - Зеленський
Ексклюзив
11:32 • 33488 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:23 • 20120 перегляди
Прощавай літо: яка погода очікує на українців восени 2025 року
26 серпня, 06:24 • 98279 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів
26 серпня, 05:36 • 52034 перегляди
Вето не відключає Starlink для України: у президента Польщі прокоментували заяву віцепрем'єра
Ексклюзив
25 серпня, 15:56 • 52424 перегляди
Легалізація криптовалют: шанс для України та додаткові мільярди для бюджету
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 175875 перегляди
Замість здешевлення ліків - закриття аптек. Кому та навіщо вигідне знищення фармацевтичного ринку?
Ексклюзив
25 серпня, 13:29 • 95028 перегляди
Виїзд за кордон чоловіків до 25 років: Веніславський розповів, коли законопроєкт можуть розглянути на комітеті та в Раді
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+18°
2м/с
63%
749мм
Популярнi новини
Вперше у Європі показали рештки давнього предка людини "Люсі"26 серпня, 04:58 • 54299 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 71208 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ08:06 • 60190 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo10:03 • 26571 перегляди
Вибух на російському танкері біля Чукотки: є постраждалі, пропаганда применшує значення аварії - ЦПД10:30 • 16597 перегляди
Публікації
Випробування на стійкість: як українська авіація залишається конкурентоспроможною в умовах війни
Ексклюзив
12:42 • 8670 перегляди
Антидержавний законопроєкт Кузьміних: як "реформи" нардепа знищують аптеки і грають на руку фармгігантам
Ексклюзив
11:32 • 33487 перегляди
Акціонери банків, що виводяться з ринку змушені шукати справедливості у ЄСПЛ08:06 • 60302 перегляди
Навчальний рік 2025: які зміни у освітній програмі очікують на школярів26 серпня, 06:24 • 98276 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 152368 перегляди
Актуальнi люди
Володимир Зеленський
Дональд Трамп
Ілон Маск
Кароль Навроцький
Девід Л. Грандж
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Харків
Китай
Європа
Реклама
УНН Lite
Netflix скасував "Прибережжя" - один із найпопулярніших серіалів року13:17 • 650 перегляди
"Спіймати на гарячому": Даррен Аронофскі зняв новий трилер з Остіном БатлеромVideo10:03 • 26664 перегляди
Невідоме явище зафіксували вночі у небі над УкраїноюPhoto26 серпня, 06:39 • 71305 перегляди
"Жадібна" Зої Кравіц: новий роман із Гаррі Стайлзом чи черговий голлівудський скандал?Photo25 серпня, 14:33 • 35881 перегляди
Гарбуз у головній ролі: 5 оригінальних рецептів для осеніPhoto25 серпня, 14:18 • 152374 перегляди
Актуальне
Нафта
Боєприпаси
Безпілотний літальний апарат
Гривня
Пістолет

Литва розпочне виробництво української зброї на своїй території - Міноборони

Київ • УНН

 • 546 перегляди

Литва та Україна підписали угоду про спільне виробництво української зброї на литовській території. Литва також має намір інвестувати до 30 мільйонів євро в ініціативу PURL.

Литва розпочне виробництво української зброї на своїй території - Міноборони

Серед підсумків Міжнародного форуму оборонної промисловості у Києві, обговорень за участю представників України та Литви, є оголошення про спільні проєкти у оборонній сфері. Передає УНН із посиланням на LR Krašto apsaugos ministerija. 

Деталі

Міністр національної оборони Довіле Шакалієне оголосила, що Литва має намір внести до 30 мільйонів євро в ініціативу PURL (Список пріоритетних вимог України).

Обговорено і узгоджено:

  • Виробництво української зброї в Литві. У двосторонньому форматі, після зустрічі Шакалієне з міністром оборони України Денисом Шмигалем було підписано Лист про відповідні наміри. Узгоджено типи зброї, які планується виробляти та подальші кроки.
    • Лист про наміри передбачає спільне виробництво продукції оборонної промисловості, трансфер технологій, розробку проектів та локалізацію виробництва в Литві.

      Зазначені документи на підставі узгоджених ріщшень прокладуть шлях до довгострокового партнерства, зміцнення колективної європейської безпеки та створення стійких ланцюгів поставок.

      - ідеться у звіті Міністерства національної оборони Литви

      Нагадаємо

      Міністр оборони України Денис Шмигаль та його литовська колега Довілє Шакалєне обговорили спільне виготовлення оборонної продукції.

      Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оглянули новітні українські розробки зброї та техніки. Зеленський наголосив на важливості розвитку власного виробництва для захисту держави.

      Ігор Тележніков

      Війна в УкраїніНовини Світу
      Євро
      Марк Карні
      Міністерство оборони України
      Збройні сили України
      Канада
      Литва
      Європа
      Володимир Зеленський
      Україна
      Денис Шмигаль
      Київ