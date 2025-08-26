Литва розпочне виробництво української зброї на своїй території - Міноборони

Серед підсумків Міжнародного форуму оборонної промисловості у Києві, обговорень за участю представників України та Литви, є оголошення про спільні проєкти у оборонній сфері. Передає УНН із посиланням на LR Krašto apsaugos ministerija.

Деталі

Міністр національної оборони Довіле Шакалієне оголосила, що Литва має намір внести до 30 мільйонів євро в ініціативу PURL (Список пріоритетних вимог України).

Обговорено і узгоджено:

Виробництво української зброї в Литві. У двосторонньому форматі, після зустрічі Шакалієне з міністром оборони України Денисом Шмигалем було підписано Лист про відповідні наміри. Узгоджено типи зброї, які планується виробляти та подальші кроки.

Лист про наміри передбачає спільне виробництво продукції оборонної промисловості, трансфер технологій, розробку проектів та локалізацію виробництва в Литві.

Зазначені документи на підставі узгоджених ріщшень прокладуть шлях до довгострокового партнерства, зміцнення колективної європейської безпеки та створення стійких ланцюгів поставок. - ідеться у звіті Міністерства національної оборони Литви

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський та Прем'єр-міністр Канади Марк Карні оглянули новітні українські розробки зброї та техніки. Зеленський наголосив на важливості розвитку власного виробництва для захисту держави.