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Литва и 6 стран ЕС готовят стратегию противодействия гибридным атакам россии

Литва и 6 стран ЕС готовят стратегию противодействия гибридным атакам россии

Киев  •  УНН

 • 1132 просмотра

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Министр иностранных дел Литвы призвал ЕС утвердить совместную стратегию противодействия гибридным действиям россии. Литва вместе с 6 странами-членами ЕС подготовила предложение, которое рассмотрят на заседании Совета министров.

Глава МИД Литвы Кястутис Будрис предложил министрам стран-членов Европейского Союза совместно обратиться к Европейской службе внешних действий и Европейской комиссии с призывом утвердить стратегию ЕС по противодействию гибридным действиям россии. Об этом пишет lrt со ссылкой на МИД страны, передает УНН

"россия использует гибридные атаки, чтобы отвлечь нас от своей агрессивной войны против Украины, отвлечь наши ресурсы в другое русло, запугать и разделить наши общества. Мы должны искать коллективный ответ, продолжать поддерживать Украину и создавать стратегические дилеммы для россии, используя ее уязвимость и зависимость", - цитируется в заявлении МИД Литвы.

По сообщению МИД, Литва вместе с Чехией, Эстонией, Латвией, Польшей, Швецией и Румынией подготовила собственное предложение по вопросу противодействия гибридным действиям рф, которое будет обсуждаться на январском заседании Совета министров иностранных дел ЕС.

Дополнение 

Глава МИД Украины Андрей Сибига предупредил Европу о массированном гибридном наступлении россии и предложил неотложные шаги для защиты, в частности, полностью заблокировать российскую пропаганду, укрепить киберзащиту и сделать более строгой Шенгенскую визовую политику в отношении граждан рф. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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