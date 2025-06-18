Литиевое месторождение в Кировоградской области может стать пилотным проектом по соглашению с США - Свириденко
Киев • УНН
Месторождение лития "Добра", что в Кировоградской области, рассматривают для совместного инвестирования с США. Оно может стать первым пилотным проектом Американо-украинского фонда.
Разработка литиевого месторождения "Добра" в Кировоградской области потенциально может стать первым пилотным проектом в рамках совместного инвестирования в рамках Американо-украинского фонда восстановления по соглашению с США, сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко в Facebook, пишет УНН.
Есть интерес инвесторов к нескольким месторождениям. Одно из них - литиевое месторождение "Добра" в Кировоградской области. Рабочая группа проработает обращение по его разработке. (...) Также это месторождение потенциально подпадает под мандат Американо-украинского фонда восстановления. Его разработка может стать первым пилотным проектом в рамках совместного инвестирования
По ее словам, "если все требования закона будут соблюдены - на следующем заседании запустим процедуру объявления конкурса для всех заинтересованных компаний".
"Конечно, до объявления конкурса еще нужно время, ряд протокольных решений. Но мы целенаправленно готовим конкретные инвестиционные проекты и решения", - отметила вице-премьер.
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