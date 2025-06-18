Литиевое месторождение в Кировоградской области может стать пилотным проектом по соглашению с США - Свириденко

Разработка литиевого месторождения "Добра" в Кировоградской области потенциально может стать первым пилотным проектом в рамках совместного инвестирования в рамках Американо-украинского фонда восстановления по соглашению с США, сообщила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко в Facebook, пишет УНН.

Есть интерес инвесторов к нескольким месторождениям. Одно из них - литиевое месторождение "Добра" в Кировоградской области. Рабочая группа проработает обращение по его разработке. (...) Также это месторождение потенциально подпадает под мандат Американо-украинского фонда восстановления. Его разработка может стать первым пилотным проектом в рамках совместного инвестирования