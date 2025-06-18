Літієве родовище на Кіровоградщині може стати пілотним проєктом за угодою зі США - Свириденко
Київ • УНН
Родовище літію "Добра", що на Кіровоградщині, розглядають для спільного інвестування зі США. Воно може стати першим пілотним проєктом Американсько-українського фонду.
Розробка літієвого родовища "Добра" в Кіровоградській області потенційно може стати першим пілотним проєктом у межах спільного інвестування у межах Американсько-українського фонду відбудови за угодою зі США, повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко у Facebook, пише УНН.
Маємо інтерес інвесторів до декількох родовищ. Одне з них - літієве родовище "Добра" в Кіровоградській області. Робоча група опрацює звернення щодо його розробки. (...) Також це родовище потенційно підпадає під мандат Американсько-українського фонду відбудови. Його розробка може стати першим пілотним проєктом у межах спільного інвестування
З її слів, "якщо всі вимоги закону будуть дотримані - на наступному засіданні запустимо процедуру оголошення конкурсу для всіх зацікавлених компаній".
"Звісно, до оголошення конкурсу ще потрібен час, низка протокольних рішень. Але ми цілеспрямовано готуємо конкретні інвестиційні проєкти і рішення", - зазначила віцепрем'єр.
Угода з США про корисні копалини: Україна погодила початок допуску інвесторів до розробки родовища літію17.06.25, 00:50 • 6172 перегляди