Літієве родовище на Кіровоградщині може стати пілотним проєктом за угодою зі США - Свириденко

Розробка літієвого родовища "Добра" в Кіровоградській області потенційно може стати першим пілотним проєктом у межах спільного інвестування у межах Американсько-українського фонду відбудови за угодою зі США, повідомила перший віцепрем'єр-міністр - міністр економіки Юлія Свириденко у Facebook, пише УНН.

Маємо інтерес інвесторів до декількох родовищ. Одне з них - літієве родовище "Добра" в Кіровоградській області. Робоча група опрацює звернення щодо його розробки. (...) Також це родовище потенційно підпадає під мандат Американсько-українського фонду відбудови. Його розробка може стати першим пілотним проєктом у межах спільного інвестування