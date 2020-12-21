Самолет с телом Кернеса прибыл в Харьков
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Самолет рейса "Берлин-Харьков", который должен был доставить тело Геннадия Кернеса, приземлился в аэропорту Харькова в 19:26. Об этом УНН сообщил секретарь Харьковского городского головы Игорь Терехов.
"Да, самолет с телом Геннадия Адольфовича уже прибыл. Мы все, вместе с семьей, ждали самолет. Сейчас будет проходить процедура приема. Поражает количество людей, которое ожидали самолет. Это свидетельствует о большой любви к Геннадию Адольфовичу", - заявил Терехов.
Напомним, УНН сообщал, что тело Кернеса должны доставить в Харьков сегодня.
17 декабря в 61-летнем возрасте умер мэр Харькова Геннадий Кернес.
Добавим, что с этого трагического поводу в Харькове объявлен траур.
Добавим, что Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким, семье и харьковчанам по поводу смерти городского головы Харькова Геннадия Кернеса.
Как сообщал УНН, о смерти Кернеса сообщил его друг, бизнесмен Павел Фукс.
Впоследствии смерть политика подтвердили в Харьковском горсовете.
Напомним, в пятницу, 11 декабря, стало известно, что у мэра Харькова не работают обе почки и чиновник проходит процедуру гемодиализа.
Ранее мэр Харькова Геннадий Кернес переболел COVID-19.
Так 16 сентября 2020 года Кернеса доставили в немецкую клинику "Шарите" из-за осложнений от коронавируса.
Добавим, Кернес был секретарем Харьковского городского совета в течение 2002 года и в течение 2006-2010 годов. В 2010 году впервые был избран городским головой.
28 апреля 2014 года на Геннадия Кернеса было совершено покушение.
Был избран мэром Харькова во время последних местных выборов в первом туре 25 октября с результатом 60,34% голосов избирателей, принявших участие в голосовании. Все это время с 16 сентября Кернес не появлялся на официальных событиях.
9 декабря Геннадий Кернес получил полномочия мэра Харькова без присяги.
Как сообщалось, Кернес не мог успеть на первое заседание городского совета из-за рекомендации врачей.
Впрочем, отмечалось, что состояние городского головы Харькова значительно улучшилось. Настоящий мэрский срок был третьим для Кернеса.