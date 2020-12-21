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Літак із тілом Кернеса прибув до Харкова

Київ • УНН

 • 71058 перегляди

КИЇВ. 21 грудня. УНН. Літак рейсу “Берлін-Харків”, який мав доставити тіло Геннадія Кернеса, приземлився в аеропорту Харкова о 19:26. Про це УНН повідомив секретар Харківського міського голови Ігор Терехов.

Літак із тілом Кернеса прибув до Харкова

“Так, літак із тілом Геннадія Адольфовича вже прибув. Ми всі, разом із родиною, чекали на літак. Зараз проходитиме процедура прийому. Вражає кількість людей, яка очікувала на літак. Це свідчить про велику любов до Геннадія Адольфовича”, - заявив Терехов.

Нагадаємо, УНН повідомляв, що тіло Кернеса повинні доставити до Харкова сьогодні.

17 грудня в 61-річному віці помер мер Харкова Геннадій Кернес.

Додамо, що з цього трагічного приводу у Харкові оголошено триденну жалобу.

Додамо, що Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття близьким, родині та харків’янам з приводу смерті міського голови Харкова Геннадія Кернеса.

Як повідомляв УНН, про смерть Кернеса повідомив його друг, бізнесмен Павло Фукс.

Згодом смерть політика підтвердили у Харківській міськраді.

Нагадаємо, в п'ятницю, 11 грудня, стало відомо, що в мера Харкова не працюють обидві нирки й посадовець проходить процедуру гемодіалізу.

Раніше мер Харкова Геннадій Кернес перехворів на COVID-19.

Так, 16 вересня 2020-го Кернеса доставили до німецької клініки “Шаріте” через ускладнення від коронавірусу.

Додамо, Кернес був секретарем Харківської міської ради протягом 2002 та протягом 2006–2010 років. В 2010 році вперше був обраний міським головою.

28 квітня 2014 року на Геннадія Кернеса було скоєно замах.

Був обраний мером Харкова під час останніх місцевих виборів у першому турі 25 жовтня з результатом 60,34% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. Весь цей час з 16 вересня Кернес не з’являвся на офіційних подіях.

9 грудня Геннадій Кернес набув повноважень мера Харкова без складання присяги.

Як повідомлялося, Кернес не міг встигнути на перше засідання міської ради через рекомендації лікарів.

Втім, зазначалося, що стан міського голови Харкова значно покращився. Теперешній мерський термін був третім для Кернеса.

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