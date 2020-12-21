Тіло Кернеса повинні доставити до Харкова сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Тіло Геннадія Кернеса повинні доставити з Німеччини до Харкова сьогодні, 21 грудня. Про це повідомив журналісту УНН директор департаменту у справах інформації та зв'язків з громадськістю Харківської міськради Юрій Сидоренко.
На запитання, чи сьогодні до Харкова доставлять тіло Геннадія Кернеса, Сидоренко відповів: "Так".
За його словами, наразі інформації про участь у траурному заході когось із представників центральної влади немає.
Нагадаємо, прощання з Геннадієм Кернесом відбудеться 23 грудня з 9:00 по 13:00 у приміщенні Харківського національного академічного театру опери та балету імені Миколи Лисенка.
Як повідомлялося раніше в УНН, у 61-річному віці помер мер Харкова Геннадій Кернес.