У Харкові оголошено триденну жалобу через смерть Кернеса
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Харкові оголошено триденну жалобу, 17-19 грудня, у зв'язку зі смертю Харківського міського голови Геннадія Кернеса. Відповідне розпорядження підписав секретар міської ради Ігор Терехов, передає УНН.
"У зв'язку зі смертю Харківського міського голови Геннадія Кернеса, 17, 18, 19 грудня оголошені днями жалоби в місті Харкові", - вказали у міськраді.
У ці дні буде приспущено Державний Прапор України та прапори міста Харкова на будівлях і спорудах органів місцевого самоврядування, підприємствах, установах та організаціях.
Також скасовуються усі розважально-концертні заходи та спортивні змагання.
Як повідомляв УНН, сьогодні стало відомо про те, що помер новообраний мер Харкова Геннадій Кернес від наслідків коронавірусу.
11 грудня стало відомо, що в мера Харкова не працюють обидві нирки й посадовець проходить процедуру гемодіалізу.
Раніше мер Харкова Геннадій Кернес перехворів на COVID-19. Так, 16 вересня 2020-го Кернеса доставили до німецької клініки “Шаріте” через ускладнення від коронавірусу.
Додамо, Кернес був секретарем Харківської міської ради протягом 2002 та протягом 2006–2010 років. В 2010 році вперше був обраний міським головою.
28 квітня 2014 року на Геннадія Кернеса було скоєно замах.
Був обраний мером Харкова під час останніх місцевих виборів у першому турі 25 жовтня з результатом 60,34% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні.
9 грудня Геннадій Кернес набув повноважень мера Харкова без складання присяги. Як повідомлялося, Кернес не міг встигнути на перше засідання міської ради через рекомендації лікарів. Втім, зазначалося, що стан міського голови Харкова значно покращився.
Теперешній мерський термін був третім для Кернеса.