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В Офісі Президента відреагували на смерть Кернеса

Київ • УНН

 • 25770 перегляди

КИЇВ. 17 грудня. УНН. Президент України Володимир Зеленський висловив співчуття близьким, родині та харків’янам з приводу смерті міського голови Харкова Геннадія Кернеса. Відповідну заяву глава держави опублікував на своїх сторінках у соціальних мережах, інформує УНН.

В Офісі Президента відреагували на смерть Кернеса

"Ставлення до Геннадія Кернеса у нашому суспільстві не було, та й не могло бути однозначним. Це зрозуміло. Він пройшов такий шлях у житті, який точно виключає одностайність у його оцінках. Проте у нього було бачення розвитку свого міста, і саме як міський голова він працював, вкладаючи у Харків усі свої емоції та компетенції. Люди це цінували. Люди обирали саме його міським головою", - зазначив Зеленський.

Також президент зауважив, що якщо наступний міський голова Харкова зможе забезпечити якість управління міським господарством і такий самий соціально орієнтований зміст міської політики, "це буде мінімум того, що необхідно для пам’яті про мера Геннадія Кернеса".

"Співчуваємо близьким, родині та харків’янам", - підсумував Президент.

Нагадаємо, сьогодні у 61-річному віці помер мер Харкова Геннадій Кернес.

Додамо, що з цього трагічного приводу у Харкові оголошено триденну жалобу. Також стало відомо, що Кернеса поховають на початку наступного тижня.

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