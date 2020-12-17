В Офісі Президента відреагували на смерть Кернеса

"Ставлення до Геннадія Кернеса у нашому суспільстві не було, та й не могло бути однозначним. Це зрозуміло. Він пройшов такий шлях у житті, який точно виключає одностайність у його оцінках. Проте у нього було бачення розвитку свого міста, і саме як міський голова він працював, вкладаючи у Харків усі свої емоції та компетенції. Люди це цінували. Люди обирали саме його міським головою", - зазначив Зеленський.

Також президент зауважив, що якщо наступний міський голова Харкова зможе забезпечити якість управління міським господарством і такий самий соціально орієнтований зміст міської політики, "це буде мінімум того, що необхідно для пам’яті про мера Геннадія Кернеса".

"Співчуваємо близьким, родині та харків’янам", - підсумував Президент.

Нагадаємо, сьогодні у 61-річному віці помер мер Харкова Геннадій Кернес.

Додамо, що з цього трагічного приводу у Харкові оголошено триденну жалобу. Також стало відомо, що Кернеса поховають на початку наступного тижня.