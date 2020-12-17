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Кернеса поховають у Харкові на початку наступного тижня - Терехов

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 грудня. УНН. Сьогодні вирішиться питання про організацію похорону Харківського міського голови Геннадія Кернеса, він буде похований у Харкові, швидше за все, на початку наступного тижня. Про це повідомив секретар Харківської міської ради Ігор Терехов в ефірі каналу ZIK, передає УНН.

Кернеса поховають у Харкові на початку наступного тижня - Терехов

"Я о 14:00 буду проводити велику нараду з організації похорону в місті Харкові. Можу вам сказати, що похорони орієнтовно будуть або в понеділок (21 грудня - ред.), або у вівторок (22 грудня - ред.) - все залежить від того, як німецька влада все оформить", - заявив Терехов.

За його словами, церемонію проведуть таким чином, щоб всі охочі змогли попрощатися з мером.

Як повідомляв УНН, сьогодні стало відомо про те, що помер новообраний мер Харкова Геннадій Кернес від наслідків коронавірусу.

11 грудня стало відомо, що в мера Харкова не працюють обидві нирки й посадовець проходить процедуру гемодіалізу.

Раніше мер Харкова Геннадій Кернес перехворів на COVID-19. Так, 16 вересня 2020-го Кернеса доставили до німецької клініки “Шаріте” через ускладнення від коронавірусу.

Додамо, Кернес був секретарем Харківської міської ради протягом 2002 та протягом 2006–2010 років. В 2010 році вперше був обраний міським головою.

28 квітня 2014 року на Геннадія Кернеса було скоєно замах.

Був обраний мером Харкова під час останніх місцевих виборів у першому турі 25 жовтня з результатом 60,34% голосів виборців, які взяли участь у голосуванні. 

9 грудня Геннадій Кернес набув повноважень мера Харкова без складання присяги. Як повідомлялося, Кернес не міг встигнути на перше засідання міської ради через рекомендації лікарів. Втім, зазначалося, що стан міського голови Харкова значно покращився.

Теперешній мерський термін був третім для Кернеса.

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