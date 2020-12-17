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В Офисе Президента отреагировали на смерть Кернеса

Киев • УНН

 • 25769 просмотра

КИЕВ. 17 декабря. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования близким, семье и харьковчанам по поводу смерти городского главы Харькова Геннадия Кернеса. Соответствующее заявление глава государства опубликовал на своих страницах в социальных сетях, сообщает УНН.

В Офисе Президента отреагировали на смерть Кернеса

"Отношение к Геннадию Кернесу в нашем обществе не было, да и не могло быть однозначным. Это понятно. Он прошел такой путь в жизни, который точно исключает единодушие в его оценках. Однако у него было видение развития своего города, и именно как городской глава он работал, вкладывая в Харьков все свои эмоции и компетенции. Люди это ценили. Люди выбирали именно его городским главой", - отметил Зеленский.

Также президент отметил, что если следующий мэр Харькова сможет обеспечить качество управления городским хозяйством и так же социально ориентированное содержание городской политики, "это будет минимум того, что необходимо для памяти мэра Геннадия Кернеса".

"Сочувствуем близким, семье и харьковчанам", - подытожил Президент.

Напомним, сегодня в 61-летнем возрасте умер мэр Харькова Геннадий Кернес.

Добавим, что с этого трагического повода в Харькове объявлен траур. Также стало известно, что Кернеса похоронят в начале следующей недели.

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