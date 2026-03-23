$43.820.1450.680.17
Лидер венгерской оппозиции Мадьяр сдал тесты на наркотики после обвинений от властей

Киев • УНН

 • 888 просмотра

Лидер оппозиции Венгрии сдал образцы волос и мочи в австрийской лаборатории. Политик обещает обнародовать результаты и ввести проверки для элит.

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр сообщил, что прошел тест на наркотики на фоне обвинений со стороны представителей власти и накануне выборов. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

Детали

По словам венгерского политика, образцы для анализов он сдал в столице Австрии.

Сегодня утром начал день в Вене, где у меня взяли пробы мочи и волос. Я заказал все анализы на наркотики в зарегистрированной австрийской лаборатории 

– подчеркнул лидер венгерской оппозиции.

Мадьяр отметил, что анализ волос позволяет выявить употребление наркотиков в течение длительного времени.

Как я уже говорил ранее, я никогда не жил с наркотиками, но поскольку генерал Фидес и пропагандист, регулярно употребляющий наркотики, неоднократно обвиняют меня в этом, я теперь подтвержу это служебным расследованием 

- подчеркивает Мадьяр.

Политик добавил, что обнародует результаты анализов после их получения. Также он заявил о готовности передать "титул австрийской лаборатории" ряду венгерских политиков, среди которых Тамаш Дойч, Мате Кочиш, Антал Роган, Мартон Надь и Иштван Тиборц.

Отдельно Мадьяр заявил, что во время правительства партии TISZA планируется введение регулярных тестов на алкоголь и наркотики для политиков.

Петер Мадьяр обвинил премьера в привлечении спецслужб РФ для вмешательства в избирательный процесс. Оппозиционер требует немедленно выслать агентов из страны.

