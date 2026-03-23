Лидер венгерской оппозиции Мадьяр сдал тесты на наркотики после обвинений от властей
Киев • УНН
Лидер оппозиции Венгрии сдал образцы волос и мочи в австрийской лаборатории. Политик обещает обнародовать результаты и ввести проверки для элит.
Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр сообщил, что прошел тест на наркотики на фоне обвинений со стороны представителей власти и накануне выборов. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.
По словам венгерского политика, образцы для анализов он сдал в столице Австрии.
Сегодня утром начал день в Вене, где у меня взяли пробы мочи и волос. Я заказал все анализы на наркотики в зарегистрированной австрийской лаборатории
Мадьяр отметил, что анализ волос позволяет выявить употребление наркотиков в течение длительного времени.
Как я уже говорил ранее, я никогда не жил с наркотиками, но поскольку генерал Фидес и пропагандист, регулярно употребляющий наркотики, неоднократно обвиняют меня в этом, я теперь подтвержу это служебным расследованием
Политик добавил, что обнародует результаты анализов после их получения. Также он заявил о готовности передать "титул австрийской лаборатории" ряду венгерских политиков, среди которых Тамаш Дойч, Мате Кочиш, Антал Роган, Мартон Надь и Иштван Тиборц.
Отдельно Мадьяр заявил, что во время правительства партии TISZA планируется введение регулярных тестов на алкоголь и наркотики для политиков.
Петер Мадьяр обвинил премьера в привлечении спецслужб РФ для вмешательства в избирательный процесс. Оппозиционер требует немедленно выслать агентов из страны.