Лидер венгерской оппозиции Мадьяр сдал тесты на наркотики после обвинений от властей

Лидер венгерской оппозиции Петер Мадьяр сообщил, что прошел тест на наркотики на фоне обвинений со стороны представителей власти и накануне выборов. Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает УНН.

По словам венгерского политика, образцы для анализов он сдал в столице Австрии.

Сегодня утром начал день в Вене, где у меня взяли пробы мочи и волос. Я заказал все анализы на наркотики в зарегистрированной австрийской лаборатории

Мадьяр отметил, что анализ волос позволяет выявить употребление наркотиков в течение длительного времени.

Как я уже говорил ранее, я никогда не жил с наркотиками, но поскольку генерал Фидес и пропагандист, регулярно употребляющий наркотики, неоднократно обвиняют меня в этом, я теперь подтвержу это служебным расследованием