Лідер угорської опозиції Мадяр здав тести на наркотики після звинувачень від влади

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр повідомив, що пройшов тест на наркотики на тлі звинувачень з боку представників влади та напередодні виборів. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

За словами угорського політика, зразки для аналізів він здав у столиці Австрії.

Сьогодні вранці розпочав день у Відні, де купили у мене проби сечі та волосся. Я запросив всі аналізи на наркотики у зареєстрованої австрійської лабораторії

Мадяр зазначив, що аналіз волосся дозволяє виявити вживання наркотиків протягом тривалого часу.

Як я вже казав раніше, я ніколи не жив з наркотиками, але оскільки генерал Фідес і пропагандист, який регулярно вживає наркотики, неодноразово звинувачують мене в цьому, я тепер підтверджу це службовим розслідуванням