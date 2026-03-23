Лідер угорської опозиції Мадяр здав тести на наркотики після звинувачень від влади
Київ • УНН
Лідер опозиції Угорщини здав зразки волосся та сечі в австрійській лабораторії. Політик обіцяє оприлюднити результати та запровадити перевірки для еліт.
Лідер угорської опозиції Петер Мадяр повідомив, що пройшов тест на наркотики на тлі звинувачень з боку представників влади та напередодні виборів. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
За словами угорського політика, зразки для аналізів він здав у столиці Австрії.
Сьогодні вранці розпочав день у Відні, де купили у мене проби сечі та волосся. Я запросив всі аналізи на наркотики у зареєстрованої австрійської лабораторії
Мадяр зазначив, що аналіз волосся дозволяє виявити вживання наркотиків протягом тривалого часу.
Як я вже казав раніше, я ніколи не жив з наркотиками, але оскільки генерал Фідес і пропагандист, який регулярно вживає наркотики, неодноразово звинувачують мене в цьому, я тепер підтверджу це службовим розслідуванням
Політик додав, що оприлюднить результати аналізів після їх отримання. Також він заявив про готовність передати "титул австрійської лабораторії" низці угорських політиків, серед яких Тамаш Дойч, Мате Кочіш, Антал Роган, Мартон Надь та Іштван Тіборц.
Окремо Мадяр заявив, що під час уряду партії TISZA планується запровадження регулярних тестів на алкоголь і наркотики для політиків.
Петер Мадяр звинуватив прем'єра у залученні спецслужб рф для втручання у виборчий процес. Опозиціонер вимагає негайно вислати агентів з країни.