Подвійне оподаткування по-українськи: як держава ускладнює роботу бізнесу на міжнародних ринках
Комісія з добору голови Держмитслужби перевірить доброчесність Суворова з урахуванням даних про його майно та професійну діяльність
Сирський заявив про провал російських спроб наступу з "м'ясними штурмами" - втрати рф за чотири дні перевищили 6000 окупантів
Пільги багатодітним сім'ям у 2026 році - що передбачено законом і як їх оформити
Молилися єпископи та священники з усієї України: у Володимирському соборі поховали патріарха ФіларетаPhoto
Гороскоп на 16 - 22 березня: доленосні зустрічі та нові можливості
Іран відкрив Ормузьку протоку для проходу кораблів, але є виключення
Прикмети на Великдень - що в Україні здавна вважали провісниками щастя, достатку і врожаюPhoto
Трамп заявив, що США "стерли Іран з мапи світу", і поставив дедлайн на відкриття Ормузької протоки
росія хотіла інсценувати замах на Орбана перед виборами в Угорщині - WP
Лідер угорської опозиції Мадяр здав тести на наркотики після звинувачень від влади

Київ • УНН

 • 818 перегляди

Лідер опозиції Угорщини здав зразки волосся та сечі в австрійській лабораторії. Політик обіцяє оприлюднити результати та запровадити перевірки для еліт.

Лідер угорської опозиції Петер Мадяр повідомив, що пройшов тест на наркотики на тлі звинувачень з боку представників влади та напередодні виборів. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Деталі

За словами угорського політика, зразки для аналізів він здав у столиці Австрії.

Сьогодні вранці розпочав день у Відні, де купили у мене проби сечі та волосся. Я запросив всі аналізи на наркотики у зареєстрованої австрійської лабораторії 

– наголосив лідер угорської опозиції.

Мадяр зазначив, що аналіз волосся дозволяє виявити вживання наркотиків протягом тривалого часу.

Як я вже казав раніше, я ніколи не жив з наркотиками, але оскільки генерал Фідес і пропагандист, який регулярно вживає наркотики, неодноразово звинувачують мене в цьому, я тепер підтверджу це службовим розслідуванням 

- наголошує Мадяр.

Політик додав, що оприлюднить результати аналізів після їх отримання. Також він заявив про готовність передати "титул австрійської лабораторії" низці угорських політиків, серед яких Тамаш Дойч, Мате Кочіш, Антал Роган, Мартон Надь та Іштван Тіборц.

Окремо Мадяр заявив, що під час уряду партії TISZA планується запровадження регулярних тестів на алкоголь і наркотики для політиків.

Петер Мадяр звинуватив прем'єра у залученні спецслужб рф для втручання у виборчий процес. Опозиціонер вимагає негайно вислати агентів з країни.

