Лидер партии ANO Андрей Бабиш возглавит правительство Чехии 9 декабря - Reuters
Киев • УНН
Президент Чехии Петр Павел назначит лидера популистской партии ANO Андрея Бабиша премьер-министром 9 декабря. Бабиш намерен вступить в должность вовремя, чтобы представить страну на саммите ЕС 18-19 декабря.
Победитель парламентских выборов в Чехии, лидер популистской партии ANO Андрей Бабиш будет назначен премьер-министром страны 9 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.
Подробности
Президент Чехии Петр Павел заявил, что готов назначить 71-летнего Бабиша главой правительства, как только тот объявит, как он разрешит конфликт интересов, с которым столкнется как глава правительства и владелец бизнес-империи.
Новое правительство приступит к исполнению своих обязанностей после того, как президент назначит министров, кандидатуры которых будут выдвинуты новым премьер-министром. Павел заявил, что он против одного из кандидатов, но это не обязательно задержит процесс.
Бабиш намерен вступить в должность вовремя, чтобы представить страну на саммите ЕС 18-19 декабря, сообщает Reuters.
Напомним
Президент Чехии Петр Павел поручил лидеру движения ANO Андрею Бабишу сформировать правительство после победы на парламентских выборах.
Также УНН сообщал, что в Праге состоялась демонстрация, участники которой требовали вернуть украинский флаг на фасад Национального музея Чехии.