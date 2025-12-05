Лидер партии ANO Андрей Бабиш возглавит правительство Чехии 9 декабря - Reuters

Победитель парламентских выборов в Чехии, лидер популистской партии ANO Андрей Бабиш будет назначен премьер-министром страны 9 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Президент Чехии Петр Павел заявил, что готов назначить 71-летнего Бабиша главой правительства, как только тот объявит, как он разрешит конфликт интересов, с которым столкнется как глава правительства и владелец бизнес-империи.

Новое правительство приступит к исполнению своих обязанностей после того, как президент назначит министров, кандидатуры которых будут выдвинуты новым премьер-министром. Павел заявил, что он против одного из кандидатов, но это не обязательно задержит процесс.

Бабиш намерен вступить в должность вовремя, чтобы представить страну на саммите ЕС 18-19 декабря, сообщает Reuters.

Напомним

Президент Чехии Петр Павел поручил лидеру движения ANO Андрею Бабишу сформировать правительство после победы на парламентских выборах.

Также УНН сообщал, что в Праге состоялась демонстрация, участники которой требовали вернуть украинский флаг на фасад Национального музея Чехии.