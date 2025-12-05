$42.180.02
4 декабря, 20:25 • 14306 просмотра
Силы обороны поразили одно из крупнейших химических предприятий РФ - Генштаб
4 декабря, 19:56 • 25876 просмотра
Украинская делегация сегодня продолжит переговоры в США, задача – получить полную информацию о том, что прозвучало в России - ЗеленскийVideo
4 декабря, 16:56 • 23168 просмотра
Четыре неизвестных дрона двигались по траектории полета самолета с Зеленским, когда он направлялся в Ирландию - СМИ
Эксклюзив
4 декабря, 15:01 • 39690 просмотра
Отзыв медицинской лицензии Odrex еще не конец: что должен сделать Минздрав, чтобы остановить "конвейер трагедий"
4 декабря, 12:31 • 29123 просмотра
Лоукост-авиакомпании планируют возвращение в Украину: FT узнала, когда
Эксклюзив
4 декабря, 12:12 • 43859 просмотра
Уход за кожей зимой: советы дерматолога, которые уберегут лицо от сухости и раздражений
4 декабря, 12:01 • 23346 просмотра
ВСУ сдерживают россиян в Покровске и Мирнограде, не давая им продвинуться - Сырский
Эксклюзив
4 декабря, 11:24 • 22602 просмотра
Популярное лекарственное средство от немецкого производителя Heel возвращается в украинские аптеки
4 декабря, 09:37 • 22790 просмотра
Переговоры по мирному плану США ведутся параллельно по четырем отдельным элементам - NYT
3 декабря, 23:09 • 32616 просмотра
Виткофф и Кушнер встретятся с Умеровым 4 декабря - AP
Эксклюзивы
Лидер партии ANO Андрей Бабиш возглавит правительство Чехии 9 декабря - Reuters

Киев • УНН

 • 112 просмотра

Президент Чехии Петр Павел назначит лидера популистской партии ANO Андрея Бабиша премьер-министром 9 декабря. Бабиш намерен вступить в должность вовремя, чтобы представить страну на саммите ЕС 18-19 декабря.

Лидер партии ANO Андрей Бабиш возглавит правительство Чехии 9 декабря - Reuters

Победитель парламентских выборов в Чехии, лидер популистской партии ANO Андрей Бабиш будет назначен премьер-министром страны 9 декабря. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Подробности

Президент Чехии Петр Павел заявил, что готов назначить 71-летнего Бабиша главой правительства, как только тот объявит, как он разрешит конфликт интересов, с которым столкнется как глава правительства и владелец бизнес-империи.

Новое правительство приступит к исполнению своих обязанностей после того, как президент назначит министров, кандидатуры которых будут выдвинуты новым премьер-министром. Павел заявил, что он против одного из кандидатов, но это не обязательно задержит процесс.

Бабиш намерен вступить в должность вовремя, чтобы представить страну на саммите ЕС 18-19 декабря, сообщает Reuters.

Напомним

Президент Чехии Петр Павел поручил лидеру движения ANO Андрею Бабишу сформировать правительство после победы на парламентских выборах.

Также УНН сообщал, что в Праге состоялась демонстрация, участники которой требовали вернуть украинский флаг на фасад Национального музея Чехии.

Евгений Устименко

ПолитикаНовости Мира
Война в Украине
Петр Павел
Прага
Reuters
Европейский Союз
Чешская Республика