Лідер партії ANO Андрей Бабіш очолить уряд Чехії 9 грудня - Reuters

$42.180.02
49.230.00
ukenru
4 грудня, 20:25 • 14287 перегляди
Сили оборони уразили одне з найбільших хімічних підприємств рф - Генштаб
4 грудня, 19:56 • 25836 перегляди
Українська делегація сьогодні продовжить перемовини у США, завдання – отримати повну інформацію про те, що прозвучало в росії - Зеленський Video
4 грудня, 16:56 • 23134 перегляди
Чотири невідомих дрона рухалися по траєкторії польоту літака із Зеленським, коли він прямував до Ірландії - ЗМІ
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 39641 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
4 грудня, 12:31 • 29096 перегляди
Лоукост-авіакомпанії планують повернення в Україну: FT дізналася, коли
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 43831 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
4 грудня, 12:01 • 23335 перегляди
ЗСУ стримують росіян у Покровську та Мирнограді, не даючи їм просунутися - Сирський
Ексклюзив
4 грудня, 11:24 • 22597 перегляди
Популярний лікарський засіб від німецького виробника Heel повертається в українські аптеки
4 грудня, 09:37 • 22786 перегляди
Переговори щодо мирного плану США ведуться паралельно щодо чотирьох окремих елементів - NYT
3 грудня, 23:09 • 32607 перегляди
Віткофф і Кушнер зустрінуться з Умєровим 4 грудня - AP
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київська область
Київська область
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2025

Погода
+5°
2м/с
94%
757мм
Графіки відключень електроенергії
Популярнi новини
Прем'єр Більгії підтвердив зустріч із Мерцом у п'ятницю щодо репараційного кредиту Україні, але є нюанс - Reuters4 грудня, 21:23 • 7650 перегляди
У соцмережах поширюють фейки про "небезпечну українську їжу" в Польщі - ЦПДPhoto4 грудня, 23:00 • 9070 перегляди
"Надія є": Венс анонсував хороші новини щодо війни в Україні в найближчі кілька тижнів02:35 • 10154 перегляди
ISW: путін змінив риторику щодо війни, але не відмовився від своїх початкових цілей03:32 • 14661 перегляди
Трамп: Війна в Україні закінчиться, ми встановлюємо мир по всьому світу04:03 • 10841 перегляди
Публікації
Звільнення Магамедрасулова з-під варти не означає виправдання: у чому звинувачують детектива НАБУ та що може бути далі06:30 • 2736 перегляди
Відкликання медичної ліцензії Odrex ще не кінець: що має зробити МОЗ, аби зупинити “конвеєр трагедій”
Ексклюзив
4 грудня, 15:01 • 39641 перегляди
"Чорна п’ятниця" для Пишного та ICU: політолог про те, як відставка Єрмака зруйнувала їхній імунітет4 грудня, 12:21 • 34022 перегляди
Догляд за шкірою взимку: поради дерматологині, які збережуть обличчя від сухості та подразнень
Ексклюзив
4 грудня, 12:12 • 43831 перегляди
Справа щодо систем озброєння Ми-8МТ: два вертольоти повернули в армію небоєздатнимиPhoto4 грудня, 06:30 • 50604 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Рустем Умєров
Стів Віткофф
Марко Рубіо
Володимир Зеленський
Актуальні місця
Україна
Сполучені Штати Америки
Ізраїль
Брюссель
Польща
Реклама
УНН Lite
Pantone назвав колір 2026 року: вперше обрано відтінок білогоVideo4 грудня, 14:10 • 15795 перегляди
Парубій, НАБУ, "лабубу" і не лише: Google назвав найпопулярніші запити українців у 2025 році4 грудня, 08:53 • 29598 перегляди
"Для миру": Гегсет заявив, що влаштував би з Трампом, Зеленським і путіним вечерю з "російською заправкою" у меню3 грудня, 09:06 • 30520 перегляди
Oxford Dictionary назвав "rage bait" словом 2025 року: що це означає1 грудня, 10:58 • 75132 перегляди
Олена Тополя і лідер гурту "Антитіла" розлучаються після 12 років шлюбуPhotoVideo1 грудня, 08:53 • 77827 перегляди
Актуальне
Техніка
Соціальна мережа
Золото
Джеймс Вебб (телескоп)
Дипломатка

Лідер партії ANO Андрей Бабіш очолить уряд Чехії 9 грудня - Reuters

Київ • УНН

 • 82 перегляди

Президент Чехії Петр Павел призначить лідера популістської партії ANO Андрея Бабіша прем'єр-міністром 9 грудня. Бабіш має намір вступити на посаду вчасно, щоб представити країну на саміті ЄС 18-19 грудня.

Лідер партії ANO Андрей Бабіш очолить уряд Чехії 9 грудня - Reuters

Переможець парламентських виборів у Чехії, лідер популістської партії ANO Андрей Бабіш буде призначений прем'єр-міністром країни 9 грудня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Президент Чехії Петр Павел заявив, що готовий призначити 71-річного Бабіша головою уряду, як тільки той оголосить, як він вирішить конфлікт інтересів, з яким зіткнеться як глава уряду і власник бізнес-імперії.

Новий уряд розпочне виконання своїх обов'язків після того, як президент призначить міністрів, кандидатури яких буде висунуто новим прем'єр-міністром. Павел заявив, що він проти одного з кандидатів, але це не обов'язково затримає процес.

Бабіш має намір вступити на посаду вчасно, щоб представити країну на саміті ЄС 18-19 грудня, повідомляє Reuters.

Нагадаємо

Президент Чехії Петр Павел доручив лідеру руху ANO Андрею Бабішу сформувати уряд після перемоги на парламентських виборах.

Також УНН повідомляв, що у Празі відбулась демонстрація, учасники якої вимагали повернути український прапор на фасад Національного музею Чехії.

Євген Устименко

ПолітикаНовини Світу
Війна в Україні
Петр Павел
Прага
Reuters
Європейський Союз
Чехія