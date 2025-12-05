Лідер партії ANO Андрей Бабіш очолить уряд Чехії 9 грудня - Reuters

Переможець парламентських виборів у Чехії, лідер популістської партії ANO Андрей Бабіш буде призначений прем'єр-міністром країни 9 грудня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

Деталі

Президент Чехії Петр Павел заявив, що готовий призначити 71-річного Бабіша головою уряду, як тільки той оголосить, як він вирішить конфлікт інтересів, з яким зіткнеться як глава уряду і власник бізнес-імперії.

Новий уряд розпочне виконання своїх обов'язків після того, як президент призначить міністрів, кандидатури яких буде висунуто новим прем'єр-міністром. Павел заявив, що він проти одного з кандидатів, але це не обов'язково затримає процес.

Бабіш має намір вступити на посаду вчасно, щоб представити країну на саміті ЄС 18-19 грудня, повідомляє Reuters.

