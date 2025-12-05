Лідер партії ANO Андрей Бабіш очолить уряд Чехії 9 грудня - Reuters
Президент Чехії Петр Павел призначить лідера популістської партії ANO Андрея Бабіша прем'єр-міністром 9 грудня. Бабіш має намір вступити на посаду вчасно, щоб представити країну на саміті ЄС 18-19 грудня.
Переможець парламентських виборів у Чехії, лідер популістської партії ANO Андрей Бабіш буде призначений прем'єр-міністром країни 9 грудня. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.
Деталі
Президент Чехії Петр Павел заявив, що готовий призначити 71-річного Бабіша головою уряду, як тільки той оголосить, як він вирішить конфлікт інтересів, з яким зіткнеться як глава уряду і власник бізнес-імперії.
Новий уряд розпочне виконання своїх обов'язків після того, як президент призначить міністрів, кандидатури яких буде висунуто новим прем'єр-міністром. Павел заявив, що він проти одного з кандидатів, але це не обов'язково затримає процес.
Бабіш має намір вступити на посаду вчасно, щоб представити країну на саміті ЄС 18-19 грудня, повідомляє Reuters.
Президент Чехії Петр Павел доручив лідеру руху ANO Андрею Бабішу сформувати уряд після перемоги на парламентських виборах.
