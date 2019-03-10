Лидер Кубы обвинил США в саботаже на ГЭС в Венесуэле

"Империя США усиливает свою преступную и жестокую агрессию против Венесуэлы. Атака на энергетический сектор разоблачает ложь и цинизм якобы озабоченности гуманитарной ситуацией в стране. Мы осуждаем агрессию против родины (покойного президента Уго) Чавеса", - написал лидер страны.

Напомним, в четверг вечером Каракас и большинство штатов Венесуэлы остались без энергоснабжения. По данным местной прессы, речь идет о 20 или 22 из 23 штатов. Таким образом, электричество отсутствует практически по всей территории страны. По словам жителей столицы, это самое продолжительное в их памяти отключения электроэнергии в городе.

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По данным Национальной электрической компании, причиной происшествия стал саботаж на ГЭС имени Симона Боливара в штате Боливар, крупнейшей в стране. Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил в трагедии "американский империализм". Госдепартамент США отверг эти обвинения.

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Как сообщал УНН, в пятницу вечером ситуация с электроснабжением стала улучшаться, однако снова ухудшилась в субботу днем после сообщений о взрыве на электроподстанции, расположенной на окраине столицы юго-восточного штата Боливар - города Сьюдад-Боливар. По данным государственной энергетической компании Corpoelec, на данный момент электроснабжение в Каракасе восстановлено примерно на 40%.

В частности, в первый день обесточивания, в одном из городов в Венесуэле в больнице умерли 15 детей.

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