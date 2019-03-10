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Лідер Куби звинуватив США в саботажі на ГЕС в Венесуелі

Лідер Куби звинуватив США в саботажі на ГЕС в Венесуелі

Київ • УНН

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КИЇВ. 10 березня. УНН. Саботаж на гідроелектростанції в Венесуелі в четвер, в результаті якого велика частина країни залишилася без електрики, є актом агресії США. Відповідну заяву в неділю в Twitter зробив голова Держради і Ради міністрів Куби Мігель Діас-Канель, передає УНН.

“Імперія США посилює свою злочинну і жорстоку агресію проти Венесуели. Атака на енергетичний сектор викриває брехню і цинізм нібито заклопотаності гуманітарною ситуацією в країні. Ми засуджуємо агресію проти батьківщини (покійного президента Уго) Чавеса”, — написав лідер країни.

Нагадаємо, у четвер увечері Каракас і більшість штатів Венесуели залишилися без енергопостачання. За даними місцевої преси, мова йде про 20 або 22 з 23 штатів. Таким чином, електрика відсутня практично на всій території країни. За словами жителів столиці, це найтриваліше на їх пам’яті відключення електроенергії в місті.

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За даними Національної електричної компанії, причиною події став саботаж на ГЕС імені Симона Болівара в штаті Болівар, найбільшої в країні. Президент Венесуели Ніколас Мадуро звинуватив у трагедії “американський імперіалізм”. Держдепартамент США відкинув ці звинувачення.

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Як повідомляв УНН, у п’ятницю ввечері ситуація з електропостачанням стала поліпшуватися, проте знову погіршилася в суботу вдень після повідомлень про вибух на електропідстанції, розташованої на околиці столиці південно-східного штату Болівар — міста Сьюдад-Болівар. За даними державної енергетичної компанії Corpoelec, на даний момент електропостачання в Каракасі відновлено приблизно на 40%.

Зокрема, у перший день знеструмлення, у одному з міст у Венесуелі в лікарні померли 15 дітей.

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