Льготы на образование для военных: кто имеет право и как получить
Киев • УНН
Украинское правительство ввело ряд образовательных льгот для военнослужащих и лиц, пострадавших в результате российской агрессии, что включает бесплатное обучение, проживание в общежитиях и стипендии. Чтобы воспользоваться этими льготами, необходимо подать заявление и соответствующие документы руководителю образовательного учреждения.
Правительство предусмотрело ряд образовательных льгот для военнослужащих и пострадавших в результате агрессии россии. Среди них – бесплатное обучение, общежитие, стипендия и доступ к ресурсам, – сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства юстиции Украины.
Кто имеет право на льготы
Государственная целевая поддержка предоставляется для получения профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования. Право на льготы имеют:
- участники боевых действий;
- лица с инвалидностью вследствие войны;
- пострадавшие участники Революции Достоинства;
- лица, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.
Льготы предусмотрены Постановлением Кабинета Министров Украины № 975 от 23 ноября 2016 года.
Какие льготы предоставляются
Форма поддержки зависит от статуса лица и формы обучения. Могут быть предоставлены:
- полная оплата обучения за счет государственного или регионального бюджета;
- льготный долгосрочный кредит на оплату обучения для контрактников;
- первоочередной перевод с контрактной формы на бюджетную;
- социальная стипендия для студентов дневной формы обучения;
- бесплатное обеспечение учебной литературой из библиотечного фонда учебного заведения;
- бесплатный доступ к Интернету и учебным базам данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;
- бесплатное или льготное проживание в общежитиях для студентов дневной формы обучения.
Как воспользоваться льготами
Чтобы получить государственную целевую поддержку, необходимо подать заявление на имя руководителя учебного заведения с указанием вида льготы; добавить копии документов, подтверждающих право на льготу:
- удостоверение участника боевых действий;
- удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны;
- удостоверение пострадавшего участника Революции Достоинства;
- выписка из Единого реестра о факте лишения личной свободы.
Решение о предоставлении льготы принимает руководитель учебного заведения.
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