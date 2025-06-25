Льготы на образование для военных: кто имеет право и как получить

Правительство предусмотрело ряд образовательных льгот для военнослужащих и пострадавших в результате агрессии россии. Среди них – бесплатное обучение, общежитие, стипендия и доступ к ресурсам, – сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства юстиции Украины.

Кто имеет право на льготы

Государственная целевая поддержка предоставляется для получения профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования. Право на льготы имеют:

участники боевых действий;

лица с инвалидностью вследствие войны;

пострадавшие участники Революции Достоинства;

лица, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

Льготы предусмотрены Постановлением Кабинета Министров Украины № 975 от 23 ноября 2016 года.

Какие льготы предоставляются

Форма поддержки зависит от статуса лица и формы обучения. Могут быть предоставлены:

полная оплата обучения за счет государственного или регионального бюджета;

льготный долгосрочный кредит на оплату обучения для контрактников;

первоочередной перевод с контрактной формы на бюджетную;

социальная стипендия для студентов дневной формы обучения;

бесплатное обеспечение учебной литературой из библиотечного фонда учебного заведения;

бесплатный доступ к Интернету и учебным базам данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;

бесплатное или льготное проживание в общежитиях для студентов дневной формы обучения.

Как воспользоваться льготами

Чтобы получить государственную целевую поддержку, необходимо подать заявление на имя руководителя учебного заведения с указанием вида льготы; добавить копии документов, подтверждающих право на льготу:

удостоверение участника боевых действий;

удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны;

удостоверение пострадавшего участника Революции Достоинства;

выписка из Единого реестра о факте лишения личной свободы.

Решение о предоставлении льготы принимает руководитель учебного заведения.

Право на образование во время службы: Рада поддержала законопроект для военных 253 голосами “за”