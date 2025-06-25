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Льготы на образование для военных: кто имеет право и как получить

Киев • УНН

 • 756 просмотра

Украинское правительство ввело ряд образовательных льгот для военнослужащих и лиц, пострадавших в результате российской агрессии, что включает бесплатное обучение, проживание в общежитиях и стипендии. Чтобы воспользоваться этими льготами, необходимо подать заявление и соответствующие документы руководителю образовательного учреждения.

Льготы на образование для военных: кто имеет право и как получить

Правительство предусмотрело ряд образовательных льгот для военнослужащих и пострадавших в результате агрессии россии. Среди них – бесплатное обучение, общежитие, стипендия и доступ к ресурсам, – сообщает УНН со ссылкой на Telegram-канал Министерства юстиции Украины.

Кто имеет право на льготы

Государственная целевая поддержка предоставляется для получения профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования. Право на льготы имеют:

  • участники боевых действий;
    • лица с инвалидностью вследствие войны;
      • пострадавшие участники Революции Достоинства;
        • лица, лишенные личной свободы в результате вооруженной агрессии против Украины.

          Льготы предусмотрены Постановлением Кабинета Министров Украины № 975 от 23 ноября 2016 года.

          Какие льготы предоставляются

          Форма поддержки зависит от статуса лица и формы обучения. Могут быть предоставлены:

          • полная оплата обучения за счет государственного или регионального бюджета;
            • льготный долгосрочный кредит на оплату обучения для контрактников;
              •  первоочередной перевод с контрактной формы на бюджетную;
                • социальная стипендия для студентов дневной формы обучения;
                  • бесплатное обеспечение учебной литературой из библиотечного фонда учебного заведения;
                    • бесплатный доступ к Интернету и учебным базам данных в государственных и коммунальных учебных заведениях;
                      • бесплатное или льготное проживание в общежитиях для студентов дневной формы обучения.

                        Как воспользоваться льготами

                        Чтобы получить государственную целевую поддержку, необходимо подать заявление на имя руководителя учебного заведения с указанием вида льготы; добавить копии документов, подтверждающих право на льготу:

                        • удостоверение участника боевых действий;
                          • удостоверение лица с инвалидностью вследствие войны;
                            • удостоверение пострадавшего участника Революции Достоинства;
                              • выписка из Единого реестра о факте лишения личной свободы.

                                Решение о предоставлении льготы принимает руководитель учебного заведения.

                                Право на образование во время службы: Рада поддержала законопроект для военных 253 голосами “за”04.06.25, 14:18 • 2704 просмотра

                                Андрей Кулик

                                Андрей Кулик

                                ОбществоОбразование
                                Министерство юстиции Украины
                                Украина
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                                Gas TTF
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