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Пільги на освіту для військових: хто має право та як отримати

Київ • УНН

 • 1022 перегляди

Український уряд запровадив низку освітніх пільг для військовослужбовців та осіб, які постраждали внаслідок російської агресії, що включає безоплатне навчання, проживання в гуртожитках та стипендії. Щоб скористатися цими пільгами, необхідно подати заяву та відповідні документи керівнику освітнього закладу.

Пільги на освіту для військових: хто має право та як отримати

Уряд передбачив низку освітніх пільг для військовослужбовців і постраждалих внаслідок агресії росії. Серед них – безоплатне навчання, гуртожиток, стипендія та доступ до ресурсів, – повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства юстиції України.

Хто має право на пільги

Державна цільова підтримка надається для здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти. Право на пільги мають:

  • учасники бойових дій;
    • особи з інвалідністю внаслідок війни;
      • постраждалі учасники Революції Гідності;
        • особи, яких було позбавлено особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

          Пільги передбачені Постановою Кабінету Міністрів України № 975 від 23 листопада 2016 року.

          Які пільги надаються

          Форма підтримки залежить від статусу особи та форми навчання. Можуть бути надані:

          • повна оплата навчання за рахунок державного або регіонального бюджету;
            • пільговий довгостроковий кредит на оплату навчання для контрактників;
              •  першочергове переведення з контрактної форми на бюджетну;
                • соціальна стипендія для студентів денної форми навчання;
                  • безоплатне забезпечення навчальною літературою з бібліотечного фонду закладу освіти;
                    • безоплатний доступ до Інтернету та навчальних баз даних у державних і комунальних закладах освіти;
                      • безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках для студентів денної форми навчання.

                        Як скористатися пільгами

                        Щоб отримати державну цільову підтримку, необхідно подати заяву на ім’я керівника освітнього закладу із зазначенням виду пільги; додати копії документів, що підтверджують право на пільгу:

                        • посвідчення учасника бойових дій;
                          • посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
                            • посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності;
                              • виписка з Єдиного реєстру щодо факту позбавлення особистої свободи.

                                Рішення щодо надання пільги ухвалює керівник закладу освіти.

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                                Андрій Кулик

                                Андрій Кулик

                                СуспільствоОсвіта
                                Міністерство юстиції України
                                Україна
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                                Gold
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                                Gas TTF
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