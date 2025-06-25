Пільги на освіту для військових: хто має право та як отримати

Уряд передбачив низку освітніх пільг для військовослужбовців і постраждалих внаслідок агресії росії. Серед них – безоплатне навчання, гуртожиток, стипендія та доступ до ресурсів, – повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства юстиції України.

Хто має право на пільги

Державна цільова підтримка надається для здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти. Право на пільги мають:

учасники бойових дій;

особи з інвалідністю внаслідок війни;

постраждалі учасники Революції Гідності;

особи, яких було позбавлено особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Пільги передбачені Постановою Кабінету Міністрів України № 975 від 23 листопада 2016 року.

Які пільги надаються

Форма підтримки залежить від статусу особи та форми навчання. Можуть бути надані:

повна оплата навчання за рахунок державного або регіонального бюджету;

пільговий довгостроковий кредит на оплату навчання для контрактників;

першочергове переведення з контрактної форми на бюджетну;

соціальна стипендія для студентів денної форми навчання;

безоплатне забезпечення навчальною літературою з бібліотечного фонду закладу освіти;

безоплатний доступ до Інтернету та навчальних баз даних у державних і комунальних закладах освіти;

безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках для студентів денної форми навчання.

Як скористатися пільгами

Щоб отримати державну цільову підтримку, необхідно подати заяву на ім’я керівника освітнього закладу із зазначенням виду пільги; додати копії документів, що підтверджують право на пільгу:

посвідчення учасника бойових дій;

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності;

виписка з Єдиного реєстру щодо факту позбавлення особистої свободи.

Рішення щодо надання пільги ухвалює керівник закладу освіти.

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