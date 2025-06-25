Пільги на освіту для військових: хто має право та як отримати
Київ • УНН
Український уряд запровадив низку освітніх пільг для військовослужбовців та осіб, які постраждали внаслідок російської агресії, що включає безоплатне навчання, проживання в гуртожитках та стипендії. Щоб скористатися цими пільгами, необхідно подати заяву та відповідні документи керівнику освітнього закладу.
Уряд передбачив низку освітніх пільг для військовослужбовців і постраждалих внаслідок агресії росії. Серед них – безоплатне навчання, гуртожиток, стипендія та доступ до ресурсів, – повідомляє УНН з посиланням на Telegram-канал Міністерства юстиції України.
Хто має право на пільги
Державна цільова підтримка надається для здобуття професійної, фахової передвищої та вищої освіти. Право на пільги мають:
- учасники бойових дій;
- особи з інвалідністю внаслідок війни;
- постраждалі учасники Революції Гідності;
- особи, яких було позбавлено особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.
Пільги передбачені Постановою Кабінету Міністрів України № 975 від 23 листопада 2016 року.
Які пільги надаються
Форма підтримки залежить від статусу особи та форми навчання. Можуть бути надані:
- повна оплата навчання за рахунок державного або регіонального бюджету;
- пільговий довгостроковий кредит на оплату навчання для контрактників;
- першочергове переведення з контрактної форми на бюджетну;
- соціальна стипендія для студентів денної форми навчання;
- безоплатне забезпечення навчальною літературою з бібліотечного фонду закладу освіти;
- безоплатний доступ до Інтернету та навчальних баз даних у державних і комунальних закладах освіти;
- безоплатне або пільгове проживання у гуртожитках для студентів денної форми навчання.
Як скористатися пільгами
Щоб отримати державну цільову підтримку, необхідно подати заяву на ім’я керівника освітнього закладу із зазначенням виду пільги; додати копії документів, що підтверджують право на пільгу:
- посвідчення учасника бойових дій;
- посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;
- посвідчення постраждалого учасника Революції Гідності;
- виписка з Єдиного реєстру щодо факту позбавлення особистої свободи.
Рішення щодо надання пільги ухвалює керівник закладу освіти.
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