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Не соответствуют действительности и договоренностям: в Украине опровергли заявления рф относительно ситуации с обменом пленных и репатриации тел
12:58 • 8788 просмотра

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Летний сезон на границе: где самые большие очереди и когда лучше пересекать

Киев • УНН

 • 514 просмотра

С началом лета ожидается увеличение пассажиропотока на Львовщине до +40%. Самые большие очереди фиксируют в пунктах пропуска "Краковцы" и "Шегини".

Летний сезон на границе: где самые большие очереди и когда лучше пересекать

В Госпогранслужбе рассказали об особенностях летнего сезона на границе и где фиксируют самые большие очереди, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.

С началом лета ожидается рост пассажиропотока через пункты пропуска Львовской области – до +40% от привычных показателей. Самые большие очереди фиксируют в "Краковце" и "Шегинях" (выезд из Украины). Умеренная нагрузка – в "Раве-Русской", "Грушеве" и "Угринове". Наименьшая загрузка – в "Нижанковичах" и "Смильнице" 

- сообщили пограничники.

Когда лучше пересекать границу?

Выезд из Украины – будни, утро или поздний вечер.

Въезд в Украину – выходные.

Что еще нужно знать?

По данным пограничников, в пункте пропуска "Шегини" временно ограничено движение для авто и грузовиков, в частности в направлении выезда из Украины, из-за масштабных ремонтно-модернизационных работ.

ГПСУ отметили, что на западном участке границу также можно пересечь и в пределах Закарпатской, Черновицкой и Волынской областей.

Перед Рождеством более 150 тысяч человек пересекли границу на въезд и выезд - ГПСУ29.12.24, 12:47 • 23019 просмотров

Антонина Туманова

Антонина Туманова

Общество
Государственная пограничная служба Украины
Украина
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