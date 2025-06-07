Летний сезон на границе: где самые большие очереди и когда лучше пересекать
Киев • УНН
С началом лета ожидается увеличение пассажиропотока на Львовщине до +40%. Самые большие очереди фиксируют в пунктах пропуска "Краковцы" и "Шегини".
В Госпогранслужбе рассказали об особенностях летнего сезона на границе и где фиксируют самые большие очереди, передает УНН со ссылкой на ГПСУ.
С началом лета ожидается рост пассажиропотока через пункты пропуска Львовской области – до +40% от привычных показателей. Самые большие очереди фиксируют в "Краковце" и "Шегинях" (выезд из Украины). Умеренная нагрузка – в "Раве-Русской", "Грушеве" и "Угринове". Наименьшая загрузка – в "Нижанковичах" и "Смильнице"
Когда лучше пересекать границу?
Выезд из Украины – будни, утро или поздний вечер.
Въезд в Украину – выходные.
Что еще нужно знать?
По данным пограничников, в пункте пропуска "Шегини" временно ограничено движение для авто и грузовиков, в частности в направлении выезда из Украины, из-за масштабных ремонтно-модернизационных работ.
ГПСУ отметили, что на западном участке границу также можно пересечь и в пределах Закарпатской, Черновицкой и Волынской областей.
Перед Рождеством более 150 тысяч человек пересекли границу на въезд и выезд - ГПСУ29.12.24, 12:47 • 23019 просмотров