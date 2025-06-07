Літній сезон на кордоні: де найбільші черги та коли краще перетинати
Київ • УНН
З початком літа очікується збільшення пасажиропотоку на Львівщині до +40%. Найбільші черги фіксують у пунктах пропуску "Краківці" та "Шегинях".
У Держприкордонслужбі розповіли про особливості літнього сезону на кордоні та де фіксують найбільші черги, передає УНН із посиланням на ДПСУ.
З початком літа очікується зростання пасажиропотоку через пункти пропуску Львівщини – до +40% від звичних показників. Найбільші черги фіксують у "Краківці" та "Шегинях" (виїзд з України). Помірне навантаження – у "Раві-Руській", "Грушеві" та "Угриневі". Найменше завантаження – у "Нижанковичах" і "Смільниці"
Коли краще перетинати кордон?
Виїзд з України – будні, ранок або пізній вечір.
В’їзд до України – вихідні.
Що ще треба знати?
За даними прикордонників, у пункті пропуску "Шегині" тимчасово обмежено рух для авто й вантажівок, зокрема у напрямку виїзду з України, через масштабні ремонтно-модернізаційні роботи.
УДПСУ зауважили, що на західній ділянці кордон також можна перетнути і в межах Закарпатської, Чернівецької та Волинської областей.
Перед Різдвом понад 150 тисяч людей перетнули кордон на вʼїзд та виїзд - ДПСУ29.12.24, 12:47 • 23019 переглядiв