Літній сезон на кордоні: де найбільші черги та коли краще перетинати

У Держприкордонслужбі розповіли про особливості літнього сезону на кордоні та де фіксують найбільші черги, передає УНН із посиланням на ДПСУ.

З початком літа очікується зростання пасажиропотоку через пункти пропуску Львівщини – до +40% від звичних показників. Найбільші черги фіксують у "Краківці" та "Шегинях" (виїзд з України). Помірне навантаження – у "Раві-Руській", "Грушеві" та "Угриневі". Найменше завантаження – у "Нижанковичах" і "Смільниці" - повідомили прикордонники.

Коли краще перетинати кордон?

Виїзд з України – будні, ранок або пізній вечір.

В’їзд до України – вихідні.

Що ще треба знати?

За даними прикордонників, у пункті пропуску "Шегині" тимчасово обмежено рух для авто й вантажівок, зокрема у напрямку виїзду з України, через масштабні ремонтно-модернізаційні роботи.

УДПСУ зауважили, що на західній ділянці кордон також можна перетнути і в межах Закарпатської, Чернівецької та Волинської областей.

Перед Різдвом понад 150 тисяч людей перетнули кордон на вʼїзд та виїзд - ДПСУ