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Легендарный канадский музыкант даст бесплатный концерт в Украине

Киев • УНН

 • 26094 просмотра

Легендарный канадский рок-музыкант Нил Янг с группой Chrome Hearts выступит в Украине. Бесплатный концерт станет первым в рамках европейского турне Love Earth Tour, дата и место проведения уточняются.

Легендарный канадский музыкант даст бесплатный концерт в Украине

Легендарный канадский рок-музыкант Нил Янг вместе с группой Chrome Hearts даст бесплатный концерт в Украине. Об этом сообщается на официальном сайте артиста, информирует УНН.

Детали

Указывается, что это выступление станет первым в рамках европейского тура Янга Love Earth Tour. При этом дата и место проведения концерта на данный момент неизвестны.

Нил Янг и Chrome Hearts откроют будущий европейский тур Love Earth Tour в Украине бесплатным концертом для всех желающих! В настоящее время мы ведем переговоры. Продолжайте рок в свободном мире!

- указывается на сайте.

Добавим, что за почти 60-летнюю музыкальную карьеру Янга это будет его первое выступление в Украине.

Напомним

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