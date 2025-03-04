Легендарный канадский музыкант даст бесплатный концерт в Украине
Киев • УНН
Легендарный канадский рок-музыкант Нил Янг с группой Chrome Hearts выступит в Украине. Бесплатный концерт станет первым в рамках европейского турне Love Earth Tour, дата и место проведения уточняются.
Легендарный канадский рок-музыкант Нил Янг вместе с группой Chrome Hearts даст бесплатный концерт в Украине. Об этом сообщается на официальном сайте артиста, информирует УНН.
Детали
Указывается, что это выступление станет первым в рамках европейского тура Янга Love Earth Tour. При этом дата и место проведения концерта на данный момент неизвестны.
Нил Янг и Chrome Hearts откроют будущий европейский тур Love Earth Tour в Украине бесплатным концертом для всех желающих! В настоящее время мы ведем переговоры. Продолжайте рок в свободном мире!
Добавим, что за почти 60-летнюю музыкальную карьеру Янга это будет его первое выступление в Украине.
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