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Легендарний канадійський музикант дасть безкоштовний концерт в Україні

Київ • УНН

 • 26108 перегляди

Легендарний канадський рок-музикант Ніл Янг з групою Chrome Hearts виступить в Україні. Безкоштовний концерт стане першим у рамках європейського турне Love Earth Tour, дата та місце проведення уточнюються.

Легендарний канадійський музикант дасть безкоштовний концерт в Україні

Легендарний канадійський рок-музикант Ніл Янг разом із групою Chrome Hearts дасть безкоштовний концерт в Україні. Про це повідомляється на офіційному сайті артиста, інформує УНН.

Деталі

Зазначається, що цей виступ стане першим у рамках європейського турне Янга Love Earth Tour. При цьому дата та місце проведення концерту наразі не відома.

Ніл Янг і Chrome Hearts відкриють майбутній європейський тур Love Earth Tour в Україні безкоштовним концертом для всіх охочих! Наразі ми ведемо перемовини. Продовжуйте рок у вільному світі!

- йдеться на сайті.

Додамо, що за майже 60-річну музичну кар'єру Янга це буде його перший виступ в Україні.

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Вадим Хлюдзинський

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