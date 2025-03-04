Легендарний канадійський музикант дасть безкоштовний концерт в Україні
Київ • УНН
Легендарний канадський рок-музикант Ніл Янг з групою Chrome Hearts виступить в Україні. Безкоштовний концерт стане першим у рамках європейського турне Love Earth Tour, дата та місце проведення уточнюються.
Легендарний канадійський рок-музикант Ніл Янг разом із групою Chrome Hearts дасть безкоштовний концерт в Україні. Про це повідомляється на офіційному сайті артиста, інформує УНН.
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Зазначається, що цей виступ стане першим у рамках європейського турне Янга Love Earth Tour. При цьому дата та місце проведення концерту наразі не відома.
Ніл Янг і Chrome Hearts відкриють майбутній європейський тур Love Earth Tour в Україні безкоштовним концертом для всіх охочих! Наразі ми ведемо перемовини. Продовжуйте рок у вільному світі!
Додамо, що за майже 60-річну музичну кар'єру Янга це буде його перший виступ в Україні.
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