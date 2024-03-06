Латвия утвердила перечень товаров, запрещенных для импорта из рф и белоруссии

Правительство Латвии утвердило перечень сельскохозяйственных и кормовых товаров из россии и белоруссии, запрещенных для ввоза. Об этом говорится на сайте правительства Латвии, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что в перечень запрещенных товаров внесены овощи и корнеплоды, в частности картофель, лук, морковь, помидоры, все зерновые, кормовое сырье и готовые корма, орехи и другие фрукты и ягоды.

Под запрет на импорт попали маринованные, консервированные, сырые и сушеные продукты сельхозпродукции.

Также к ввозу в Латвию запрещены российские и белорусские злаки (пшеница, рожь, кукуруза, гречка, овес, ячмень), корма для животных, мука и гранулы из мяса, мясных и рыбных субпродуктов, арахисового, льняного, рапсового и соевого масла.

Напомним

Латвия стала первой страной ЕС, которая ввела ограничения на сельскохозяйственную продукцию из России и Беларуси, запретив ее импорт до июля 2025 года.