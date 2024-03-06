Латвія затвердила перелік товарів, заборонених для імпорту з рф та білорусі
Київ • УНН
Латвія затвердила список, що забороняє імпорт сільськогосподарської та кормової продукції з росії та білорусі до липня 2025 року, ставши першою країною ЄС, яка обмежила такий імпорт.
Уряд Латвії затвердив перелік сільськогосподарських та кормових товарів із росії та білорусії, заборонених для ввезення. Про це йдеться на сайті уряду Латвії, пише УНН.
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Зазначається, що до переліку заборонених товарів внесено овочі та коренеплоди, зокрема картоплю, цибулю, моркву, помідори, всі зернові, кормову сировину та готові корми, горіхи та інші фрукти та ягоди.
Під заборону на імпорт потрапили мариновані, консервовані, сирі та сушені продукти сільгосппродукції.
Також до ввезення до Латвії заборонені російські та білоруські злаки (пшениця, жито, кукурудза, гречка, овес, ячмінь), корми для тварин, борошно та гранули з м'яса, м'ясних та рибних субпродуктів, арахісової, лляної, ріпакової та соєвої олії.Ухвалена постанова набуде чинності з 8 березня.
Нагадаємо
Латвія стала першою країною ЄС, яка ввела обмеження на сільськогосподарську продукцію з росії та білорусі, заборонивши її імпорт до липня 2025 року.