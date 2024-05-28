Латвия поддерживает удары Украины западным оружием по целям на территории РФ

Латвия выступает за снятие с Украины ограничений по применению западного оружия во время ударов по России и призывает страны-союзницы по НАТО также дать украинским военным такое разрешение. Об этом заявил президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в интервью CNN, передает УНН.

Детали

По словам Ринкевичса, наступление российской армии на севере Харьковской области является следствием того, что Россия смогла перевести свою экономику на военные рельсы и занимается мобилизацией. Но это наступление также стало возможным из-за ошибок союзников по НАТО, которые нерешительно реагируют на боевые действия и медленно оказывают поддержку Украине.

То, что мы видим, - это следствие нашей неспособности предоставить Украине достаточно оружия и наложения ограничений на то, как Украина может его применять - для ударов по территории России. Здесь речь идет не о гражданских, а о легитимных военных целях президент Латвии Эдгарс Ринкевичс

Эдгарс Ринкевичс полностью соглашается со словами генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что для стран-членов НАТО настало время пересмотреть свои ограничения по применению Украиной предоставленного ими оружия.

Контекст

Ранее ряд европейских союзников Украины, включая Великобританию, Швецию и Польшу, заявили, что Украина может использовать их оружие без ограничений, наложенных США.

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