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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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26 мая 2024, 10:37  •  192183 просмотра

Латвия поддерживает удары Украины западным оружием по целям на территории РФ

Латвия поддерживает удары Украины западным оружием по законным военным целям в России и призывает союзников по НАТО снять ограничения на использование Украиной западного оружия для таких ударов.

Война •   •  17862 просмотра
Латвия поддерживает удары Украины западным оружием по целям на территории РФ

Воздушные Силы уничтожили за ночь три вражеских дрона в трех областях

Украинские силы противовоздушной обороны уничтожили три вражеских беспилотника "шахед", запущенные из Приморско-Ахтарского района России в ночь на 28 мая.

Война •   •  16767 просмотра
Воздушные Силы уничтожили за ночь три вражеских дрона в трех областях

В течение суток оккупанты 303 раза ударили по Запорожской области

За минувшие сутки российские войска 303 раза атаковали Запорожскую область, нанеся удары с воздуха, беспилотников, РСЗО и артиллерии по 8 населенным пунктам, разрушив жилые дома, но не вызвав никаких жертв среди мирного населения.

Общество •   •  17294 просмотра
В течение суток оккупанты 303 раза ударили по Запорожской области

Латвия инвестирует дополнительно €20 млн в коалицию дронов в поддержку Украины

Латвия планирует инвестировать 20 миллионов евро в 2024 году на поддержку коалиции беспилотников в Украине и усиление собственной армии беспилотников.

Война •   •  18321 просмотра
Латвия инвестирует дополнительно €20 млн в коалицию дронов в поддержку Украины

Правительство запретило все виды рекламы игорного бизнеса

Кабинет Министров Украины запретил все формы рекламы азартных игр до вступления в силу закона о борьбе с лудоманией.

Общество •   •  18455 просмотра
Правительство запретило все виды рекламы игорного бизнеса

Папа Римский выругался на заседании епископов

Папа Франциск употребил ненормативную лексику для обозначения гомосексуализма во время частной встречи с епископами, на которой обсуждался вопрос допуска открытых геев к обучению в духовных семинариях.

Общество •   •  17575 просмотра
Папа Римский выругался на заседании епископов

28 мая: Международный день здоровья женщин, День полицейского офицера общины в Украине

Сегодня, 28 мая, во многих странах мира проходят различные мероприятия по случаю Международного дня действий по охране женского здоровья. Именно 28 мая 1987 года в Коста-Рике состоялось Международное совещание по теме репродуктивного здоровья женщин.

УНН Lite •   •  44880 просмотра
28 мая: Международный день здоровья женщин, День полицейского офицера общины в Украине

Иран увеличивает свои запасы урана - МАГАТЭ

Иран еще больше увеличил свои запасы урана, обогащенного до уровня, близкого к оружейному, оказывая давление на международное сообщество с целью снятия экономических санкций.

Экономика •   •  20807 просмотра
Иран увеличивает свои запасы урана - МАГАТЭ

Израильская атака на палаточный городок Рафах унесла жизни 45 человек, что вызвало международный резонанс

Израильский авиаудар по палаточному городку в Рафахе в Газе унес жизни 45 человек, что вызвало международный резонанс.

Война •   •  19257 просмотра
Израильская атака на палаточный городок Рафах унесла жизни 45 человек, что вызвало международный резонанс

В США умер крымский журналист и фотограф Андрей Канищев

Крымский журналист и фотограф Андрей Канищев, который писал для «Крым. Реалии» и вел радиопрограмму „Вкусно с Андреем Канищевым“, умер от тяжелой болезни 25 мая 2024 года в Сан-Хосе, штат Калифорния.

Общество •   •  16367 просмотра
В США умер крымский журналист и фотограф Андрей Канищев