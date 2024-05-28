Латвия инвестирует дополнительно €20 млн в коалицию дронов в поддержку Украины

В 2024 году Латвия планирует инвестировать в коалицию беспилотников 20 млн евро в поддержку Украины. Такую же сумму направят на усиление латвийской армии дронов. Об этом сообщил журналистам министр обороны страны Андрис Спрудс, пишет латвийский общественный вещатель LSM.lv, передает УНН.

Детали

Спрудс отметил, что к производству дронов будут привлекать местные компании.

«Видя важность беспилотников в войне и руководствуясь опытом Украины, мы можем объявить о запуске Drone Capability Initiative в этом году. Мы можем метафорически говорить о создании армии беспилотников заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс

Издание отметило, что это означает, что Латвия не только будет поставлять Украине беспилотники, но и еще активнее внедрять эти технологии в Национальных Вооруженных Силах.

Эти 20 млн евро включают как создание инфраструктуры, так и закупку беспилотников, в том числе у латвийских компаний на сумму не менее 10 млн евро. Спрудс отметил, что в настоящее время испытания беспилотников прошли семь компаний, с которыми ведутся переговоры о закупке беспилотников уже в июне.

Латвия выделит 6 миллионов евро на развитие инфраструктуры в Украине