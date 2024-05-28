Латвія інвестує додатково €20 млн у коаліцію дронів на підтримку України
Київ • УНН
Латвія планує інвестувати 20 мільйонів євро у 2024 році на підтримку коаліції безпілотників в Україні та посилення власної армії безпілотників.
У 2024 році Латвія планує інвестувати у коаліцію безпілотників 20 млн євро на підтримку України. Таку ж суму спрямують на посилення латвійської армії дронів. Про це повідомив журналістам міністр оборони країни Андріс Спрудс, пише латвійський суспільний мовник LSM.lv, передає УНН.
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Спрудс зазначив, що до виробництва дронів залучатимуть місцеві компанії.
"Бачачи важливість безпілотників у війні та керуючись досвідом України, ми можемо оголосити про запуск Drone Capability Initiative цього року. Ми можемо метафорично говорити про створення армії безпілотників
Видання зазначило, що це означає, що Латвія не лише постачатиме Україні безпілотники, а й ще активніше впроваджуватиме ці технології в Національних Збройних Силах.
Ці 20 млн євро включають як створення інфраструктури, так і закупівлю безпілотників, у тому числі у латвійських компаній на суму не менше 10 млн євро. Спрудс зазначив, що наразі випробування безпілотників пройшли сім компаній, з якими ведуться переговори про закупівлю безпілотників уже в червні.
Латвія виділить 6 мільйонів євро на розвиток інфраструктури в Україні22.05.24, 14:59 • 93843 перегляди