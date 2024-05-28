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Латвія підтримує удари України західною зброєю по цілях на території РФ

Латвія підтримує удари України західною зброєю по цілях на території РФ

Київ • УНН

 • 35000 перегляди

Латвія підтримує удари України західною зброєю по законних військових цілях в Росії і закликає союзників по НАТО зняти обмеження на використання Україною західної зброї для таких ударів.

Латвія виступає за зняття з України обмежень щодо застосування західної зброї під час ударів по Росії і закликає країни-союзниці по НАТО також дати українським військовим такий дозвіл. Про це заявив президент Латвії Едгарс Рінкевичс в інтерв’ю CNN, передає УНН.

Деталі

За словами Рінкевичса, наступ російської армії на півночі Харківської області є наслідком того, що Росія змогла перевести свою економіку на військові рейки і займається мобілізацією. Але цей наступ також став можливим через помилки союзників по НАТО, які нерішуче реагують на бойові дії і повільно надають підтримку Україні.

Те, що ми бачимо, – це наслідок нашої нездатності надати Україні достатньо зброї і накладення обмежень на те, як Україна може її застосовувати – для ударів по території Росії. Тут ідеться не про цивільні, а про легітимні військові цілі

президент Латвії Едгарс Рінкевичс

Едгарс Рінкевичс повністю погоджується зі словами генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга про те, що для країн-членів НАТО настав час переглянути свої обмеження щодо застосування Україною наданої ними зброї.

Контекст

Раніше низка європейських союзників України, включно з Великою Британією, Швецією та Польщею, заявили, що Україна може використовувати їхню зброю без обмежень, накладених США.

Латвія інвестує додатково €20 млн у коаліцію дронів на підтримку України28.05.24, 06:58 • 31115 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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