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Латвия планирует частично закрыть пункты пропуска на границах с рф и беларусью

Киев • УНН

 • 11167 просмотра

Государственная пограничная охрана Латвии инициировала частичное закрытие КПП на границах с беларусью и рф из-за увеличения потока мигрантов. Ограничения могут длиться до шести месяцев.

Латвия планирует частично закрыть пункты пропуска на границах с рф и беларусью

Латвия может частично закрыть три пограничных пункта из-за наплыва мигрантов. Об этом сообщает LSM, передает УНН.

Детали

С таким предложением выступила Государственная пограничная охрана, которая инициировала частичное закрытие КПП "Патерниеки" на границе с белоруссией, а также "Терехово" и "Гребнево" на границе с рф. 

По предварительным данным, ограничения могут действовать около шести месяцев. Если ситуация на границе ухудшится, правительство может рассмотреть возможность полного закрытия пунктов пропуска. 

Ожидается, что решение позволит пересекать эти КПП исключительно на автотранспорте, а движение пешеходов и велосипедистов будет временно запрещено. Министерство внутренних дел готовит соответствующий проект для правительственного рассмотрения, который может состояться уже в ближайшее время. 

По словам представителей МВД, подобные меры вводятся в контексте растущих гибридных угроз. Власти анализируют опыт других европейских стран, таких как Финляндия и Польша, которые уже сталкивались с подобными вызовами на своих границах. 

Окончательное решение по ограничениям будет принято после согласования с другими министерствами и правительственными структурами.

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Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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