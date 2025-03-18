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Латвія планує частково закрити пункти пропуску на кордонах з рф та білоруссю

Київ • УНН

 • 11176 перегляди

Державна прикордонна охорона Латвії ініціювала часткове закриття КПП на кордонах з білоруссю та рф через збільшення потоку мігрантів. Обмеження можуть тривати до шести місяців.

Латвія планує частково закрити пункти пропуску на кордонах з рф та білоруссю

Латвія може частково закрити три прикордонні пункти через наплив мігрантів. Про це повідомляє LSM, передає УНН.

Деталі

З такою пропозицією виступила Державна прикордонна охорона, яка ініціювала часткове закриття КПП "Патерніекі" на кордоні з білоруссю, а також "Терехово" та "Гребнєво" на кордоні з рф. 

За попередніми даними, обмеження можуть діяти близько шести місяців. Якщо ситуація на кордоні погіршиться, уряд може розглянути можливість повного закриття пунктів пропуску. 

Очікується, що рішення дозволить перетинати ці КПП виключно на автотранспорті, а рух пішоходів і велосипедистів буде тимчасово заборонено. Міністерство внутрішніх справ готує відповідний проєкт для урядового розгляду, який може відбутися вже найближчим часом. 

За словами представників МВС, подібні заходи запроваджуються в контексті зростаючих гібридних загроз. Влада аналізує досвід інших європейських країн, таких як Фінляндія та Польща, які вже стикалися з подібними викликами на своїх кордонах. 

Остаточне рішення щодо обмежень буде ухвалено після погодження з іншими міністерствами та урядовими структурами.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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