Курс валют на 8 января: доллар подорожал до 42,72 гривны, стоимость евро на межбанке перевалила за 50 гривен
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 8 января на уровне 42,72 грн, что на 16 копеек больше, чем в среду. Официальный курс евро составляет 49,92 грн, увеличившись на 12 копеек.
Детали
Официальный курс доллара составляет: 42,7155 грн (+16 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,9216 грн (+12 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,8493 грн. (+2 коп.) за 1 злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:
- в банках доллар торгуется по курсу 42,35-42,85 грн, евро по 49,55-50,25 грн, злотый по 11,60 -12,20 грн;
- на межбанке курсы составляют 42,91-42,94 грн/долл. и 50,20-50,22 грн/евро.
Напомним
По информации НБУ, международные резервы Украины выросли в течение 2025 года на 30,8% - до 57,3 млрд долл. Это самый высокий показатель за всю историю независимой Украины.
