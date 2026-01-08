$42.560.14
Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Курс валют на 8 января: доллар подорожал до 42,72 гривны, стоимость евро на межбанке перевалила за 50 гривен

Киев • УНН

 • 14 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на 8 января на уровне 42,72 грн, что на 16 копеек больше, чем в среду. Официальный курс евро составляет 49,92 грн, увеличившись на 12 копеек.

Курс валют на 8 января: доллар подорожал до 42,72 гривны, стоимость евро на межбанке перевалила за 50 гривен

По состоянию на четверг, 8 января, Национальный банк Украины установил официальный курс на уровне 42,72 гривны за один доллар. Официальный курс в среду составлял 42,56 гривны за один доллар. Официальный курс гривны к евро составит 49,92. Об этом информирует УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет: 42,7155 грн (+16 коп.) за один доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне: 49,9216 грн (+12 коп.) за 1 евро. Официальный курс злотого составляет: 11,8493 грн. (+2 коп.) за 1 злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:00 четверга:

  • в банках доллар торгуется по курсу 42,35-42,85 грн, евро по 49,55-50,25 грн, злотый по 11,60 -12,20 грн;
    • на межбанке курсы составляют 42,91-42,94 грн/долл. и 50,20-50,22 грн/евро.

      Напомним

      По информации НБУ, международные резервы Украины выросли в течение 2025 года на 30,8% - до 57,3 млрд долл. Это самый высокий показатель за всю историю независимой Украины.

      Вадим Хлюдзинский

