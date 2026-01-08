$42.560.14
7 січня, 23:38
Трамп підтримав ухвалення двопартійного законопроєкту про санкції проти росії - сенатор Грем
Ексклюзив
7 січня, 16:27
Миротворчі сили для України: чи можливі реальні гарантії безпеки
7 січня, 16:11
У Мінрозвитку попереджають про погіршення погоди, створено штаб з ліквідації наслідків НС на головних дорогах
7 січня, 14:21
Зеленський розраховує на зустріч з Трампом найближчим часом
7 січня, 13:11
Міжнародні резерви України досягли історичного максимуму в $57,3 млрд - НБУ
7 січня, 12:29
росія пропонувала США "обмін" Венесуели на Україну - ексрадниця Трампа
Ексклюзив
7 січня, 11:31
Віцепремʼєр Кулеба намагається призначити голову Державіаслужби до поновлення відкритого конкурсу. У чому причинаPhoto
7 січня, 10:27
Найскладніші питання ЗАЕС і територій, а також саміт за участю США: Зеленський розкрив зміст нових переговорів з посланцями Трампа
7 січня, 10:05
Генштаб підтвердив ураження нафтобази у бєлгородській області рф та складу МТЗ окупантів
7 січня, 09:26
Кабмін заборонив відключення медзакладів від електропостачання: прем’єр Свириденко доручила розібратися в ситуації у Львові
Курс валют на 8 січня: долар подорожчав до 42,72 гривні, вартість євро на міжбанку перевалила за 50 гривень

Київ • УНН

 • 158 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс долара на 8 січня на рівні 42,72 грн, що на 16 копійок більше, ніж у середу. Офіційний курс євро становить 49,92 грн, збільшившись на 12 копійок.

Курс валют на 8 січня: долар подорожчав до 42,72 гривні, вартість євро на міжбанку перевалила за 50 гривень

Станом на четвер, 8 січня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,72 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 42,56 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 49,92. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ. 

Деталі

Офіційний курс долара становить: 42,7155 грн (+16 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,9216 грн (+12 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,8493 грн. (+2 коп.) за 1 злотий.

Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:

  • у банках долар торгується за курсом 42,35-42,85 грн, євро за 49,55-50,25 грн, злотий за 11,60 -12,20 грн;
    • на міжбанку курси становлять 42,91-42,94 грн/дол. та 50,20-50,22 грн/євро.

      Нагадаємо

      За інформацією НБУ, міжнародні резерви України зросли упродовж 2025 року на 30,8% - до 57,3 млрд дол. Це найвищий показник за всю історію незалежної України.

      Курс гривні у 2026 році: експерт розповів, чого очікувати у наступному році 31.12.25, 09:11 • 16685 переглядiв

      Вадим Хлюдзинський

