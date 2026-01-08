Курс валют на 8 січня: долар подорожчав до 42,72 гривні, вартість євро на міжбанку перевалила за 50 гривень
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс долара на 8 січня на рівні 42,72 грн, що на 16 копійок більше, ніж у середу. Офіційний курс євро становить 49,92 грн, збільшившись на 12 копійок.
Станом на четвер, 8 січня, Національний банк України встановив офіційний курс на рівні 42,72 гривні за один долар. Офіційний курс у середу становив 42,56 гривні за один долар. Офіційний курс гривні до євро становитиме 49,92. Про це інформує УНН із посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить: 42,7155 грн (+16 коп.) за один долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні: 49,9216 грн (+12 коп.) за 1 євро. Офіційний курс злотого становить: 11,8493 грн. (+2 коп.) за 1 злотий.
Згідно з даними на профільних сайтах, станом на 08:00 четверга:
- у банках долар торгується за курсом 42,35-42,85 грн, євро за 49,55-50,25 грн, злотий за 11,60 -12,20 грн;
- на міжбанку курси становлять 42,91-42,94 грн/дол. та 50,20-50,22 грн/євро.
Нагадаємо
За інформацією НБУ, міжнародні резерви України зросли упродовж 2025 року на 30,8% - до 57,3 млрд дол. Це найвищий показник за всю історію незалежної України.
