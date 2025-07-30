Курс валют на 30 июля: Нацбанк несколько укрепил гривну
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,7886 грн/долл., укрепив ее на одну копейку. Курс евро составляет 48,22 грн/евро, злотого – 11,26 грн/злотый.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,7886 грн/долл., что укрепило гривну на одну копейку, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,78 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 48,22 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,26 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,95-41,50 грн, евро по 48,95-48,25 грн, злотый по 11,60-11,00 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,65-41,72 грн, евро – по 48,45-48,69 грн, злотый по 11,35-11,47 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,81-41,84 грн/долл. и 48,28-48,30 грн/евро.
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Дополнение
В Украине рассматривают возможность убрать из обращения монеты номиналом 10 копеек, это постепенно планируют внедрять с 1 октября, но такими монетами и в дальнейшем можно будет рассчитываться до окончательного их изъятия.