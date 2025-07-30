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Курс валют на 30 липня: Нацбанк дещо зміцнив гривню

Київ • УНН

 • 1086 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7886 грн/дол., зміцнивши її на одну копійку. Курс євро становить 48,22 грн/євро, злотого – 11,26 грн/злотий.

Курс валют на 30 липня: Нацбанк дещо зміцнив гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7886 грн/дол., що зміцнило гривню на одну копійку, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,78 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 48,22 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,26 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

  • у банках долар торгується за курсом 41,95-41,50 грн, євро за 48,95 48,25 грн, злотий за 11,60-11,00 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,65-41,72 грн, євро – за 48,45-48,69 грн, злотий за 11,35-11,47 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,81-41,84 грн/дол. та 48,28-48,30 грн/євро.

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        Доповнення

        В Україні розглядають можливість прибрати з обігу монети номіналом 10 копійок, це поступово планують впроваджувати з 1 жовтня, але такими монетами і надалі можна буде розраховуватися до остаточного їх вилучення.

        Анна Мурашко

        ЕкономікаФінанси
        Національний банк України
        Україна