Курс валют на 30 апреля: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,5647 грн/долл., что укрепило гривну на 18 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,56 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,28 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,07 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:45:

в банках доллар торгуется по курсу 41,92-41,30 грн, евро по 47,85-47,10 грн, злотый по 11,35-10,70 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,36-41,46 грн, евро - по 47,45-47,65 грн, злотый по 10,95-11,06 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,52-41,55 грн/долл. и 47,32-47,35 грн/евро.

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Дополнение

Правительство Украины одобрило пакет законопроектов для присоединения к единой зоне платежей в евро SEPA. Это позволит осуществлять быстрые переводы в евро между Украиной и 36 странами Европы без дополнительных комиссий.