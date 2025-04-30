Курс валют на 30 квітня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,5647 грн/дол., що зміцнило гривню на 18 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,56 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,28 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,07 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:45:

у банках долар торгується за курсом 41,92-41,30 грн, євро за 47,85-47,10 грн, злотий за 11,35-10,70 грн;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,36-41,46 грн, євро - за 47,45-47,65 грн, злотий за 10,95-11,06 грн;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,52-41,55 грн/дол. та 47,32-47,35 грн/євро.

Національний кешбек за березень "в дорозі": Мінекономіки все ще обраховує виплати

Доповнення

Уряд України схвалив пакет законопроєктів для приєднання до єдиної зони платежів у євро SEPA. Це дозволить здійснювати швидкі перекази в євро між Україною та 36 країнами Європи без додаткових комісій.