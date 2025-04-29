Україна готується до вступу в зону платежів у євро SEPA: що це дасть
Київ • УНН
Уряд України затвердив пакет законопроєктів для приєднання до єдиної зони платежів у євро SEPA. Це дозволить здійснювати швидкі перекази в євро між Україною та 36 країнами Європи без зайвих комісій.
Уряд України схвалив пакет законопроєктів для приєднання до єдиної зони платежів у євро SEPA. Це дозволить здійснювати швидкі перекази в євро між Україною та 36 країнами Європи без додаткових комісій, повідомили у Мінфіні, пише УНН.
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"Уряд схвалив пакет законопроєктів щодо виконання Україною вимог ЄС для приєднання до системи банківських європлатежів SEPA", - ідеться у повідомленні.
Мета законопроєктів - приведення українського законодавства у сфері запобігання та протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму у відповідність до актів права ЄС. Це є обов’язковою умовою для забезпечення подання офіційної заявки на приєднання України до SEPA (Single Euro Payments Area).
Приєднання України до SEPA дозволить громадянам та бізнесу здійснювати перекази у євро між 36 європейськими країнами - учасницями надзвичайно швидко, без додаткових комісій та за чітко встановленими правилами
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