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Украина готовится к вступлению в зону платежей в евро SEPA: что это даст

Киев • УНН

 • 3992 просмотра

Правительство Украины утвердило пакет законопроектов для присоединения к единой зоне платежей в евро SEPA. Это позволит осуществлять быстрые переводы в евро между Украиной и 36 странами Европы без лишних комиссий.

Украина готовится к вступлению в зону платежей в евро SEPA: что это даст

Правительство Украины одобрило пакет законопроектов для присоединения к единой зоне платежей в евро SEPA. Это позволит осуществлять быстрые переводы в евро между Украиной и 36 странами Европы без дополнительных комиссий, сообщили в Минфине, пишет УНН.

Детали

"Правительство одобрило пакет законопроектов по выполнению Украиной требований ЕС для присоединения к системе банковских европлатежей SEPA", - говорится в сообщении.

Цель законопроектов - приведение украинского законодательства в сфере предотвращения и противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма в соответствие с актами права ЕС. Это является обязательным условием для обеспечения подачи официальной заявки на присоединение Украины к SEPA (Single Euro Payments Area).

Присоединение Украины к SEPA позволит гражданам и бизнесу осуществлять переводы в евро между 36 европейскими странами - участницами очень быстро, без дополнительных комиссий и по четко установленным правилам

- сообщили в Минфине.

После принятия Верховной Радой и последующего подписания соглашения – как отметили в Минфине, "финансовые границы с ЕС будут стерты". 

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Юлия Шрамко

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