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Курс валют на 29 апреля: Нацбанк укрепил гривну

Киев • УНН

 • 86 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,7441 грн/долл., что укрепило ее на 1 копейку. Официальный курс евро – 47,39 грн, злотого – 11,08 грн.

Курс валют на 29 апреля: Нацбанк укрепил гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,7441 грн/долл., что укрепило гривну на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,74 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,39 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,08 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:40:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,97-41,30 грн, евро по 47,87-47,15 грн, злотый по 11,35-10,70 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,45-41,55 грн, евро - по 47,50-47,70 грн, злотый по 10,95-11,06 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,67-41,70 грн/долл. и 47,37-47,38 грн/евро.

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        Дополнение

        Цены на золото упали более чем на 1% в понедельник, на фоне того, как доллар держался стабильно, а надежды на деэскалацию торговой напряженности между США и Китаем снизили аппетит к активам-убежищам.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

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