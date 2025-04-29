Курс валют на 29 апреля: Нацбанк укрепил гривну
Киев • УНН
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,7441 грн/долл., что укрепило ее на 1 копейку. Официальный курс евро – 47,39 грн, злотого – 11,08 грн.
Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,7441 грн/долл., что укрепило гривну на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.
Детали
Официальный курс доллара составляет 41,74 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,39 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 11,08 грн/злотый.
Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:40:
- в банках доллар торгуется по курсу 41,97-41,30 грн, евро по 47,87-47,15 грн, злотый по 11,35-10,70 грн;
- в обменниках доллар торгуется по курсу 41,45-41,55 грн, евро - по 47,50-47,70 грн, злотый по 10,95-11,06 грн;
- на межбанке курсы составляют соответственно 41,67-41,70 грн/долл. и 47,37-47,38 грн/евро.
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Дополнение
Цены на золото упали более чем на 1% в понедельник, на фоне того, как доллар держался стабильно, а надежды на деэскалацию торговой напряженности между США и Китаем снизили аппетит к активам-убежищам.