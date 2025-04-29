Курс валют на 29 квітня: Нацбанк зміцнив гривню
Київ • УНН
Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7441 грн/дол., що зміцнило її на 1 копійку. Офіційний курс євро – 47,39 грн, злотого – 11,08 грн.
Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7441 грн/дол., що зміцнило гривню на 1 копійку, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.
Деталі
Офіційний курс долара становить 41,74 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,39 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,08 грн/злотий.
Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:40:
- у банках долар торгується за курсом 41,97-41,30 грн, євро за 47,87-47,15 грн, злотий за 11,35-10,70 грн;
- в обмінниках долар торгується за курсом 41,45-41,55 грн, євро - за 47,50-47,70 грн, злотий за 10,95-11,06 грн;
- на міжбанку курси становлять відповідно 41,67-41,70 грн/дол. та 47,37-47,38 грн/євро.
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Доповнення
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