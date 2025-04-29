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Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп
28 квітня, 18:27 • 17559 перегляди

Сергія Корецького обрано головою правління Нафтогаз України - нардеп

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Курс валют на 29 квітня: Нацбанк зміцнив гривню

Київ • УНН

 • 576 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7441 грн/дол., що зміцнило її на 1 копійку. Офіційний курс євро – 47,39 грн, злотого – 11,08 грн.

Курс валют на 29 квітня: Нацбанк зміцнив гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,7441 грн/дол., що зміцнило гривню на 1 копійку, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,74 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 47,39 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 11,08 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:40:

  • у банках долар торгується за курсом 41,97-41,30 грн, євро за 47,87-47,15 грн, злотий за 11,35-10,70 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,45-41,55 грн, євро - за 47,50-47,70 грн, злотий за 10,95-11,06 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,67-41,70 грн/дол. та 47,37-47,38 грн/євро.

        Потрібно збільшити кількість критеріїв для потрапляння до "Клуб білого бізнесу" - Кравченко 28.04.25, 11:11 • 6396 переглядiв

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        Ціни на золото впали більш ніж на 1% у понеділок, на тлі того, як долар тримався стабільно, а сподівання на деескалацію торгової напруги між США та Китаєм знизили апетит до активів-притулків.

        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

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