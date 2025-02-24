Курс валют на 24 февраля: Нацбанк продолжает укреплять гривну

ukenru
Эксклюзив
Период духовного развития и самопознания: гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 февраля - 2 марта
07:11 • 37116 просмотра

Период духовного развития и самопознания: гороскоп для всех знаков Зодиака на 24 февраля - 2 марта

Фон дер Ляйен и Кошта прибыли в Киев в годовщину вторжения рф
05:53 • 78031 просмотра

Фон дер Ляйен и Кошта прибыли в Киев в годовщину вторжения рф

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского
05:32 • 106650 просмотра

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

Три года великой войны: потери, победы и героизм Украины
04:00 • 103951 просмотра

Три года великой войны: потери, победы и героизм Украины

Продвигаемся в работе: Ермак о новом раунде переговоров с США
23 февраля, 16:52 • 116845 просмотра

Продвигаемся в работе: Ермак о новом раунде переговоров с США

Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно
23 февраля, 15:47 • 118696 просмотра

Зеленский: на этой неделе завершить эту войну - невозможно

Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"
23 февраля, 14:41 • 126893 просмотра

Зеленский: "Если вам очень нужно, чтобы я оставил свой пост - я готов"

Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США
23 февраля, 13:34 • 117426 просмотра

Никто ни от чего не отказывался: Ермак о работе над соглашением с США

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка
23 февраля, 13:13 • 111749 просмотра

россия планировала убийство Зеленского, Буданова и Малюка

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно
23 февраля, 13:10 • 101698 просмотра

В Украине планируют продлить срок перебронирования работников до 31 марта: что известно

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Атака украинских БпЛА по нефтебазе в тульской области рф: появились подробности и видео

Атака украинских БпЛА по нефтебазе в тульской области рф: появились подробности и видео

23 февраля, 23:00 • 84448 просмотра
Конкурсант от Италии отказался от выступления на Евровидении-2025: в чем причина

Конкурсант от Италии отказался от выступления на Евровидении-2025: в чем причина

24 февраля, 00:17 • 67752 просмотра
"Дайте Украине шанс выиграть войну": в Швеции призывают отдавать Киеву 1% годового ВВП

"Дайте Украине шанс выиграть войну": в Швеции призывают отдавать Киеву 1% годового ВВП

24 февраля, 01:30 • 47494 просмотра
В Венгрии заявляют, что 4 страны ЕС требуют ограничить импорт сельхозпродукции из Украины

В Венгрии заявляют, что 4 страны ЕС требуют ограничить импорт сельхозпродукции из Украины

01:56 • 72437 просмотра
Австралия ввела самый большой пакет санкций против рф с 2022 года

Австралия ввела самый большой пакет санкций против рф с 2022 года

04:16 • 30004 просмотра
публикации
"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

"Правительственный скандал": как заместитель министра юстиции повлиял на репутацию Стефанишиной и Зеленского

05:32 • 106665 просмотра
Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

Суд и Минюст помогли российскому "Альфа-Банку" несмотря на санкции Президента вывести из Украины 3 млн долларов

22 февраля, 10:21 • 194847 просмотра
Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

Международный день поддержки жертв преступлений, День скромности: что еще отмечают 22 февраля

22 февраля, 04:30 • 201219 просмотра
Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

Скандал с "Доктором Пи": кто он такой и почему снова в инфопространстве

21 февраля, 14:07 • 177113 просмотра
Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

Как выращивать клубнику дома и наслаждаться свежими ягодами круглый год

21 февраля, 10:38 • 199998 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

Новый "Капитан Америка" потерял 68% сборов во второй уикенд проката

06:50 • 27393 просмотра
Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

Рианна призналась, какой ее альбом не стыдно слушать и анонсировала новый релиз

23 февраля, 18:58 • 100134 просмотра
Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

Невероятные фильмы, основанные на реальных событиях: что посмотреть в свободное время

22 февраля, 15:39 • 150200 просмотра
«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

«Кусь-кусь, привет": украинские пограничники „завербовали“ необычного помощника

21 февраля, 16:09 • 132268 просмотра
Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

Бывшая девушка Николаса Кейджа подала в суд на него и их сына из-за нападения

21 февраля, 11:06 • 141877 просмотра
Актуальное
Курс валют на 24 февраля: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Курс валют на 24 февраля: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Киев  •  УНН

 • 3772 просмотра

Read in English

Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 41,59 грн/долл, что на 14 копеек крепче. Курс евро установлен на уровне 43,50 грн/евро.

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,59 гривен/доллар, что укрепило гривну на 14 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,59 гривен/доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,50 гривен/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:00 утра:

  • доллар можно купить за 41,42 гривен, а продать за 42 гривен в банках, евро можно купить за 43,45 гривен, а продать за 43,97 гривен в банках;
  • в обменниках доллар торгуется по курсу 41,8 - 41,8, а евро - по 43,77 - 43,95 гривен;
  • на межбанке курсы составляют соответственно 41,61 - 41,64 гривен/долл. для доллара и 43,61 - 43,62 гривен/евро для евро.

Напомним,

Премьер-министр Шмыгаль подтвердил привлечение 38,4 млрд долларов финансирования от европейских партнеров в 2025 году. Украина сотрудничает с МВФ, Еврокомиссией, Всемирным банком и другими финансовыми структурами.

Павел Башинский

Павел Башинский

Экономика
vsemirnii-bankВсемирный банк
natsionalnii-bank-ukrainiНациональный банк Украины
yevropeiskaya-komissiyaЕвропейская комиссия
ukrainaУкраина

Обратиться по вопросам размещения рекламы