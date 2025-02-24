Курс валют на 24 февраля: Нацбанк продолжает укреплять гривну

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,59 гривен/доллар, что укрепило гривну на 14 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,59 гривен/доллар. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 43,50 гривен/евро.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 9:00 утра:

доллар можно купить за 41,42 гривен, а продать за 42 гривен в банках, евро можно купить за 43,45 гривен, а продать за 43,97 гривен в банках;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,8 - 41,8, а евро - по 43,77 - 43,95 гривен;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,61 - 41,64 гривен/долл. для доллара и 43,61 - 43,62 гривен/евро для евро.

Напомним,

Премьер-министр Шмыгаль подтвердил привлечение 38,4 млрд долларов финансирования от европейских партнеров в 2025 году. Украина сотрудничает с МВФ, Еврокомиссией, Всемирным банком и другими финансовыми структурами.