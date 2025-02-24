Курс валют на 24 лютого: Нацбанк продовжує зміцнювати гривню

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,59 гривень/долар, що зміцнило гривню на 14 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

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Офіційний курс долара становить 41,59 гривень/долар. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 43,50 гривень/євро.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 9:00 ранку:

долар можна купити за 41,42 гривень, а продати за 42 гривень у банках, євро можна купити за 43,45 гривень, а продати за 43,97 гривень у банках;

в обмінниках долар торгується за курсом 41,8 - 41,8, а євро - за 43,77 - 43,95 гривень;

на міжбанку курси становлять відповідно 41,61 - 41,64 гривень/дол. для долара та 43,61 - 43,62 гривень/євро для євро.

Нагадаємо

Прем'єр-міністр Шмигаль підтвердив залучення 38,4 млрд доларів фінансування від європейських партнерів у 2025 році. Україна співпрацює з МВФ, Єврокомісією, Світовим банком та іншими фінансовими структурами.