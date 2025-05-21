Курс валют на 21 мая: гривна укрепилась

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,4851 грн/долл., что укрепило гривну на 9 копеек, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,48 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 46,65 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 10,98 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:35:

в банках доллар торгуется по курсу 41,75-41,20 грн, евро по 47,10-46,47 грн, злотый по 11,25-10,60 грн;

в обменниках доллар торгуется по курсу 41,36-41,45 грн, евро - по 46,68-46,85 грн, злотый по 10,95-11,05 грн;

на межбанке курсы составляют соответственно 41,49-41,52 грн/долл. и 46,67-46,68 грн/евро.

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Дополнение

В Украине растут объемы наличных операций с банковскими картами. По итогам первого квартала этого года, средняя сумма операции по снятию наличных выросла на 18% в исчислении год к году. Теперь украинцы снимают в среднем 4735 гривен за раз.