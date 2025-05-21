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Курс валют на 21 травня: гривня зміцнилася

Київ • УНН

 • 938 перегляди

Національний банк України встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4851 грн/дол, зміцнивши її на 9 копійок. В обмінниках долар торгується за 41,36-41,45 грн.

Курс валют на 21 травня: гривня зміцнилася

Національний банк України на сьогодні встановив офіційний курс гривні на рівні 41,4851 грн/дол., що зміцнило гривню на 9 копійок, повідомляє УНН з посиланням на дані НБУ.

Деталі

Офіційний курс долара становить 41,48 грн/дол. Також НБУ встановив офіційний курс євро до гривні на рівні 46,65 грн/євро. А офіційний курс злотого становить 10,98 грн/злотий.

Згідно із даними на профільних сайтах, станом на 08:35:

  • у банках долар торгується за курсом 41,75-41,20 грн, євро за 47,10-46,47 грн, злотий за 11,25-10,60 грн;
    • в обмінниках долар торгується за курсом 41,36-41,45 грн, євро - за 46,68-46,85 грн, злотий за 10,95-11,05 грн;
      • на міжбанку курси становлять відповідно 41,49-41,52 грн/дол. та 46,67-46,68 грн/євро.

        Стабільність гривні та невизначеність долара: експерт пояснив, чого очікувати від валютного ринку влітку20.05.25, 17:05 • 82825 переглядiв

        Доповнення

        В Україні зростають обсяги готівкових операцій з банківськими картками. За підсумком першого кварталу цього року, середня сума операції зі зняття готівки зросла на 18% в обчисленні рік до року. Тепер українці знімають в середньому 4735 гривень за раз.

        Юлія Шрамко

        Юлія Шрамко

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