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Курс валют на 21 апреля: гривна девальвирует

Киев • УНН

 • 960 просмотра

Национальный банк Украины установил официальный курс доллара на уровне 41,3955 грн/долл., что девальвировало гривну на 1 копейку. Официальный курс евро составил 47,02 грн/евро, а злотого – 10,99 грн/злотый.

Курс валют на 21 апреля: гривна девальвирует

Национальный банк Украины на сегодня установил официальный курс гривны на уровне 41,3955 грн/долл., что девальвировало гривну на 1 копейку, сообщает УНН со ссылкой на данные НБУ.

Детали

Официальный курс доллара составляет 41,39 грн/долл. Также НБУ установил официальный курс евро к гривне на уровне 47,02 грн/евро. А официальный курс злотого составляет 10,99 грн/злотый.

Согласно данным на профильных сайтах, по состоянию на 08:40:

  • в банках доллар торгуется по курсу 41,62-41,05 грн, евро за 47,40-46,55 грн, злотый за 11,20-10,30 грн;
    • в обменниках доллар торгуется по курсу 40,95-41,10 грн, евро - за 46,80-47,05 грн, злотый за 10,75-10,90 грн;
      • на межбанке курсы составляют соответственно 41,29-41,32 грн/долл. и 46,97-46,99 грн/евро.

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        Дополнение

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        Анна Мурашко

        Анна Мурашко

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